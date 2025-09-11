NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Max Verstappen

Max Verstappen se une al debate y revela quién considera que debería ganar el Balón de Oro en 2025

septiembre 11, 2025
Por: Diana Pérez
Max Verstappen | Foto: EFE
El premio, que se entregará el próximo 22 de septiembre, otorgará en total 13 trofeos durante la ceremonia que se desarrollará en París.

El mundo del fútbol se prepara para albergar uno de los eventos más importantes: el Balón de Oro, el tan codiciado premio sobre el que ya varios aficionados y celebridades se han pronunciado con su veredicto sobre quien debería ser el ganador.

Al extenso debate de cuál es el futbolista que debería de quedarse con el tan anhelado premio, se unió recientemente el piloto neerlandés Max Verstappen. El corredor de Reb Bull se salió un poco de su línea y habló del Balón de Oro y quién quiere que se lo lleve el próximo 22 de septiembre.

Verstappen indicó que el candidato que quiere que se quede con el premio es el joven jugador español, Lamine Yamal.

En entrevista con el medio Mundo Deportivo, el cuatro veces campeón afirmó que le parece impresionante lo que hace Yamal al ser tan joven.

Y sobre la discusión de quién debe ganar el Balón de Oro, señaló: “A ver, es cierto que el Balón de Oro tiene que ganarlo el mejor, pero sinceramente, ahora, después de la época de Messi y Cristiano Ronaldo (…). No hay un ganador claro, al menos para mí, no hay un jugador en particular que esté muchísimo por delante de los demás en este momento”.

o

Pero “Quizás alguno sea todavía demasiado joven o lo que sea. Pero estoy seguro de que Lamine Yamal ganará el Balón de Oro en los próximos años”.

El corredor de Red Bull no ocultó su amor por el Barcelona, equipo del cual aseguró estar enamorado del juego ofensivo de Hansi Flick.

Max siempre ha dejado saber que es hincha del Barça, por lo que considera que “el Barça también tiene un buen equipo y ahora con el nuevo entrenador nunca se sabe lo que puede pasar”.

“Me gusta. Hasta ahora ha ido todo bien. Es muy ofensivo. A veces arriesgado en defensa. Depende, porque es algo que funciona la mayor parte del tiempo”, puntualizó.

El corredor sentenció diciendo: “también depende un poco de cómo jueguen los otros equipos. No siempre se puede jugar con el mismo sistema. Pero el Barça de Flick me gusta. Y ha ido bien”.

Fuera de los que usualmente se entregan, France Football de la mano con el medio L’Equipe han decidido incluir una novedad.

La novedad es que ahora los trofeos Kopa, al mejor jugador joven, y Yashin, al mejor arquero, también serán otorgados para las futbolistas femeninas. Las mujeres, además, recibirán el premio Gerd Müller, que reconoce a los mejores goleadores del mundo.

