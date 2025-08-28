NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Messi

Messi reveló que el partido contra Venezuela será su “último baile” por Eliminatorias con la selección en territorio argentino

agosto 28, 2025
Por: Diana Pérez
Messi | Foto: EFE
Messi | Foto: EFE
La ‘albiceleste’ encabezada por Messi y dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará a Venezuela el próximo 4 de septiembre en Buenos Aires.

Las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas entran en su fase más crucial de todo o nada para muchas selecciones y un último baile para algunos.

Entre los que estará dando su último baile en las eliminatorias será el astro argentino Lionel Messi quien confirmó que partido contra Venezuela será el último que dispute en unas clasificatorias en condición de local.

Tras el triunfo del Inter Miami ante el Orlando City en las semifinales de la League Cup, encuentro en el que fue fundamental tras marcar doblete, Messi fue cuestionado sobre los próximos partidos que deberá enfrentar en la doble fecha FIFA.

o

La ‘Pulga’ fue cuestionado por la prensa de la League Cup sobre su partido contra Venezuela, el cual los fans dan por hecho que será su último baile.

Ante esto respondió: “Sí, va a ser muy especial. Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias y no sé si después habrá amistosos o más partidos, pero si que es un partido muy especial”.

Un partido en el que su familia lo van a acompañar y después “ya te digo, no sé qué pasará; pero vamos con esa intención”.

La ‘albiceleste’ encabezada por Messi y dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará a Venezuela el próximo 4 de septiembre en Buenos Aires.

Y tan solo cinco días después, el 9 de septiembre, cerrarán su último partido de eliminatorias enfrentando a Ecuador en Quito.

La actual campeona del mundo ya se encuentra clasificada al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, al tener 35 puntos.

Temas relacionados:

Messi

Selección Argentina

Selección de Venezuela

La Vinotinto

Eliminatorias Sudamericanas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Deportes

Ver más
Roshell Schmulson, periodista Win Sports - Fotografías tomadas de su cuenta de Instagram
Deportes

Habló periodista que según aficionados quedó inconsciente por un instante tras recibir un balonazo en partido de fútbol en Colombia

El delantero colombiano Radamel Falcao García sostiene el trofeo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. (AFP)
Radamel Falcao García

Falcao García tuvo masivo homenaje con sabor a despedida de una brillante carrera en amistoso entre el Porto y el Atlético de Madrid

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios - Foto EFE
Falcao

Radamel Falcao reveló que nunca hubo negociaciones para renovar con Millonarios

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Roshell Schmulson, periodista Win Sports - Fotografías tomadas de su cuenta de Instagram
Deportes

Habló periodista que según aficionados quedó inconsciente por un instante tras recibir un balonazo en partido de fútbol en Colombia

USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Agentes de seguridad del régimen venezolano - Foto: EFE
Presos políticos

"Cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela": Clara del Campo, encargada senior de campañas para las Américas de Amnistía Internacional

Venezolanos piden por la liberación de presos políticos - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Agentes de ICE custodian a una migrante - Foto: EFE
Demócratas

Grupo de congresistas demócratas presentó demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y ICE

Guardia Nacional desplegada en Washington - Foto: EFE
Washington

¿Jugada política o verdadera inseguridad? Expertos analizan el despliegue de la Guardia Nacional en Washington ordenado por Trump

Maluma - EFE
Maluma

Maluma "regaña" a seguidora durante concierto en México: "Es un acto de irresponsabilidad"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano