Messi reveló que el partido contra Venezuela será su “último baile” por Eliminatorias con la selección en territorio argentino

Las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas entran en su fase más crucial de todo o nada para muchas selecciones y un último baile para algunos.

Entre los que estará dando su último baile en las eliminatorias será el astro argentino Lionel Messi quien confirmó que partido contra Venezuela será el último que dispute en unas clasificatorias en condición de local.

Tras el triunfo del Inter Miami ante el Orlando City en las semifinales de la League Cup, encuentro en el que fue fundamental tras marcar doblete, Messi fue cuestionado sobre los próximos partidos que deberá enfrentar en la doble fecha FIFA.

La ‘Pulga’ fue cuestionado por la prensa de la League Cup sobre su partido contra Venezuela, el cual los fans dan por hecho que será su último baile.

Ante esto respondió: “Sí, va a ser muy especial. Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias y no sé si después habrá amistosos o más partidos, pero si que es un partido muy especial”.

Un partido en el que su familia lo van a acompañar y después “ya te digo, no sé qué pasará; pero vamos con esa intención”.

La ‘albiceleste’ encabezada por Messi y dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará a Venezuela el próximo 4 de septiembre en Buenos Aires.

Y tan solo cinco días después, el 9 de septiembre, cerrarán su último partido de eliminatorias enfrentando a Ecuador en Quito.

La actual campeona del mundo ya se encuentra clasificada al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, al tener 35 puntos.