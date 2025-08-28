NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
La Vinotinto

Aficionados venezolanos se quejan del alto precio de las entradas para el juego de Eliminatorias de La Vinotinto ante Argentina en Buenos Aires: "No quieren visitantes"

agosto 28, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto se medirá ante Argentina el próximo 4 de septiembre en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

La selección venezolana buscará la histórica clasificación al Mundial de 2026 en la última doble fecha de las Eliminatorias que se disputará entre el 4 y 9 de septiembre.

La Vinotinto tendrá el duro reto de visitar a Argentina, en Buenos Aires, y recibir a Colombia, en Maturín.

Parcialmente, el equipo dirigido por Fernando ‘Bocha’ Batista se ubica en la séptima posición con 18 puntos y está accediendo al cupo de repechaje.

o

El juego crucial ante Argentina en Buenos Aires está en boca de todos y no precisamente por la importancia que tendrá el partido de cara a la clasificación al Mundial de 2026.

Los aficionados venezolanos se han quejado en las últimas horas luego de que se dieran a conocer los precios de las entradas para los visitante del partido de Eliminatorias del próximo jueves 4 de septiembre.

Luego de salir a la venta los boletos para dicho juego, los aficionados se percataron de los precios para la hinchada visitante y se llevaron una sopresa por el alto costo de ver a La Vinotinto en Buenos Aires.

Y es que de acuerdo a los precios publicados por la página oficial que vende los boletos para los juegos de Eliminatorias de la AFA se conoció que la única entrada habilitada tiene un costo de 336 mil pesos argentinos, es decir, aproximadamente unos 250 dólares americanos.

Los aficionados venezolanos que esperaban acudir al encuentro de su selección no dudaron en reaccionar ante el alto costo de las entradas.

o

“Se fueron de palos”; “Esto es por la despedida de Messi no creo que tengan otro motivo para meter un precio de ese nivel”; “Tan locos! En una copa libertadores hicieron algo así”; “Qué va y el regreso es una vaina jodida, ni que incluyera limosina para ir y venir al estadio”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

No obstante, otros justificaron el alto precio por ser el último partido de Eliminatorias de Lionel Messi en Buenos Aires, algo que él mismo reconoció este miércoles tras un encuentro con el Inter de Miami.

Será muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan", dijo el delantero argentino.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Eliminatorias Sudamericanas

Selección de Venezuela

Selección Argentina

Fútbol

Buenos Aires

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Deportes

Ver más
La Vinotinto en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 - Foto: EFE
La Vinotinto

Atenta La Vinotinto: confirman sede que albergará el repechaje al Mundial de 2026

GP de Hungría de la Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Personaje de reconocido meme se hizo presente en el GP de Hungría de la Fórmula 1: hasta los pilotos le pidieron fotos

Selección Colombia | Fotos: AFP
Fútbol colombiano

Estas son todas las finales que han perdido clubes y selecciones de Colombia; seis han sido desde el punto penal

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
La Vinotinto en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 - Foto: EFE
La Vinotinto

Atenta La Vinotinto: confirman sede que albergará el repechaje al Mundial de 2026

Planeta Marte - Foto de referencia: EFE
Marte

La NASA capturó la imagen más nítida de Marte nunca antes vista aprovechando sus cielos despejados

Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia (AFP)
Disidencias

34 uniformados del Ejército de Colombia están retenidos en zona manejada por las disidencias de 'Iván Mordisco'

Eclipse de Sol en España (Foto de referencia EFE)
Eclipse de Sol

¿Habrá un eclipse total de Sol el 2 de agosto? Estos son los países que gozarán del fenómeno

Papa León XIV (AFP)
Franja de Gaza

El papa León XIV exigió que "sean liberados los rehenes, sea alcanzado un alto el fuego y se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria" en Gaza

Tom Hanks y Jim Lovell- AFP
Tom Hanks

La emotiva despedida de Tom Hanks, quien interpretó a Jim Lovell en la película 'Apolo 13', luego del fallecimiento del reconocido astronauta de la NASA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano