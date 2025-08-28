Aficionados venezolanos se quejan del alto precio de las entradas para el juego de Eliminatorias de La Vinotinto ante Argentina en Buenos Aires: "No quieren visitantes"

La selección venezolana buscará la histórica clasificación al Mundial de 2026 en la última doble fecha de las Eliminatorias que se disputará entre el 4 y 9 de septiembre.

La Vinotinto tendrá el duro reto de visitar a Argentina, en Buenos Aires, y recibir a Colombia, en Maturín.

Parcialmente, el equipo dirigido por Fernando ‘Bocha’ Batista se ubica en la séptima posición con 18 puntos y está accediendo al cupo de repechaje.

VEA TAMBIÉN "Algo no nos han contado": cuestionan lesión de Jhon Durán antes de la convocatoria de Colombia en partido en que le dio codazo a otro colombiano en Champions League o

El juego crucial ante Argentina en Buenos Aires está en boca de todos y no precisamente por la importancia que tendrá el partido de cara a la clasificación al Mundial de 2026.

Los aficionados venezolanos se han quejado en las últimas horas luego de que se dieran a conocer los precios de las entradas para los visitante del partido de Eliminatorias del próximo jueves 4 de septiembre.

Luego de salir a la venta los boletos para dicho juego, los aficionados se percataron de los precios para la hinchada visitante y se llevaron una sopresa por el alto costo de ver a La Vinotinto en Buenos Aires.

Y es que de acuerdo a los precios publicados por la página oficial que vende los boletos para los juegos de Eliminatorias de la AFA se conoció que la única entrada habilitada tiene un costo de 336 mil pesos argentinos, es decir, aproximadamente unos 250 dólares americanos.

Los aficionados venezolanos que esperaban acudir al encuentro de su selección no dudaron en reaccionar ante el alto costo de las entradas.

VEA TAMBIÉN Richard Páez respondió sin titubeos si La Vinotinto debería jugar con la suplencia ante Argentina por Eliminatorias para enfocarse en el partido ante Colombia o

“Se fueron de palos”; “Esto es por la despedida de Messi no creo que tengan otro motivo para meter un precio de ese nivel”; “Tan locos! En una copa libertadores hicieron algo así”; “Qué va y el regreso es una vaina jodida, ni que incluyera limosina para ir y venir al estadio”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

No obstante, otros justificaron el alto precio por ser el último partido de Eliminatorias de Lionel Messi en Buenos Aires, algo que él mismo reconoció este miércoles tras un encuentro con el Inter de Miami.

“Será muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan", dijo el delantero argentino.