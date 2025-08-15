"Mijitos, 20 años corriendo en Europa y me vengo a caer en la bicicleta de mi hija": Rigoberto Urán se fracturó nuevamente la clavícula tras dejar el ciclismo

El exciclista Rigoberto Urán, quien durante su carrera profesional logró importantes triunfos a nivel internacional para su natal Colombia, sufrió un insólito accidente casero que conllevó a una fractura de clavícula.

De acuerdo con información oficial, el deportista de 38 años tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el jueves 14 de agosto tras el incidente ocurrido en su casa, después de anunciar su retiro de las competencias el año pasado.

Con su característico sentido del humor, Rigo contó apartes de lo sucedido a través de Instagram: "Vea pues cómo se levanta uno hoy, con un hueso roto, muchachos. Ya teníamos bastante, esto sí es una cosa que yo ni me lo creo, que tenga la clavícula reventada simplemente porque me caí de la cama".

En la misma plataforma digital, el exciclista también compartió una radiografía en la que mostró cómo terminó su clavícula tras lo sucedido: "No miren la platina, miren como se partió el huesito. No, qué huevonada. Toca es reírme y ya, ¿cierto?", relató en un tono burlesco.

Un día después, Rigo subió un video en la red social con un cabestrillo en su brazo izquierdo, mientras tomaba un cóctel de medicamentos para su recuperación.

Según reveló Juan David Aristizábal, gerente de Go Rigo Go, quien fue citado por el periódico El Colombiano, la lesión ocurrió cuando jugaba con su hija Carlota.

"Estaba jugando con la niña, en bicicleta. Se tropezó, se cayó y se fracturó la clavícula. Lo operaron en la Clínica El Campestre de Medellín. Todo salió súper bien. Una lesión de clavícula más para la historia de Rigo, pero ya todo en orden gracias a Dios", dijo.

En una publicación nueva en Instagram, Rigo volvió a bromear nuevamente con su incidente y compartió un video jugando con la bici de su hija, donde se ve caer al piso.

"Mijitos, 20 años corriendo en Europa, bajando a 106 km/h en el Tour, podio en el Giro, Olímpicos… y me vengo a caer en la bicicleta de mi hija Carlota. Tranquilos… la bici sigue perfecta. El que no aguantó fui yo", escribió.

No es la primera vez que Rigo se enfrenta a una fractura de clavícula, pues en Bélgica en 2006 y en la Vuelta a España-2019 sufrió accidentes cuando competía como profesional. Asimismo, otras lesiones marcaron su carrera deportiva.