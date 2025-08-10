NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
Copa América Femenina

Tres colombianas y ninguna venezolana: así quedó el once ideal de Copa América Femenina 2025

agosto 10, 2025
Por: Saúl Montes
Selección Colombia Femenina - AFP
La selección de deportistas presentada por la Conmebol la lideran Brasil y Colombia, campeona y subcampeona, respectivamente.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó el once ideal de la Copa América Femenina 2025 tras la final del torneo continental el pasado 2 de agosto entre las selecciones de Colombia y Brasil.

A través de las redes sociales, el organismo deportivo presentó las once futbolistas que se destacaron durante la décima edición del principal torneo de fútbol femenino a nivel de selecciones nacionales de América del Sur, que este año se desarrolló en Ecuador.

La selección de deportistas presentada por la Conmebol este sábado 9 de agosto la lideran Brasil y Colombia, campeona y subcampeona respectivamente, las cuales aportaron un total de siete jugadores para el equipo ideal.

En el caso de Brasil, se encuentran Tarciane Karen dos Santos, como defensa; Duda Sampaio, como centrocampista; y Marta Vieira da Silva y Amanda Gutierres, como delanteras.

Por su parte, Colombia aportó a la arquera Katherine Tapia y las delanteras Mayra Ramírez y Linda Caicedo.

El plantel lo terminan de conformar Aldana Cometti, de Argentina; Stephanie Lacoste, de Uruguay; Florencia Bonsegundo, de Argentina; y Claudia Martínez, de Paraguay.

Venezuela, entretanto, no aportó ninguna de sus jugadoras. La Vinotinto se despidió de la Copa América Femenina 2025 con una derrota 2-1 ante Paraguay en Quito, el 25 de julio.

La Selección Colombia Femenina tuvo una destacada participación en la Copa América y llegó hasta la final, pero perdió con Brasil en la tanda de penales.

Tras el final del torneo, la Fifa presentó su último ranking donde las cafeteras se mantienen en la posición 18 con un total de 1796.71, lo que la incluye en el top 20 de las mejores selecciones femeninas a nivel mundial.

Aunque Brasil logró quedarse con la copa del torneo continental, bajó 3 puestos en el ranking y se ubicó en el puesto 7, con 1976.3 puntos.

