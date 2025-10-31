"Mirá al técnico": público se emociona al ver reacción del entrenador del Palmeiras por avanzar a la final de la Copa Libertadores tras remontar un 3 a 0

Inexplicable, así se podría describir la remontada que hizo el Palmeiras ante la Liga de Quito en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

Los ‘Porcos’, que venían de perder 3-0 en el partido de ida del torneo, llegaron a al Allianz Parque, su estadio, para brindarle a los aficionados un encuentro para el recuerdo.

La esperanza para los locales llegó en el minuto 20, cuando Ramón Sosa abrió el marcador del partido y les dio a los brasileños el primero.

Para el cierre del primer tiempo, en el 45+5, Bruno Fuchs puso el segundo para disminuir la diferencia en el marcador global.

Hasta ese momento el compromiso iba 2-3 en el global, pero todo cambió en el segundo tiempo cuando Raphael Veiga puso el del empate en el 68’, y en el 82’ desde el punto penal marcó el cuarto y último de la noche.

La emoción de pasar a la final de la Copa Libertadores no solo tocó a los hinchas y jugadores, sino también al entrenador del equipo Abel Ferreira.

VEA TAMBIÉN El Ministerio del Trabajo colombiano ordenó la suspensión de labores del Deportivo Pereira o

Tras el pitazo final, Ferreira, que lleva a cargo del equipo desde hace cinco años, no se pudo contener y entre lágrimas caminó por el campo y celebró el triunfo.

Pero en un momento su emoción fue tanta que terminó arrodillándose en el suelo visiblemente conmovido por el logro del equipo.

Los aficionados tanto en el estadio como en las redes se conmovieron por la emoción del entrenador del conjunto brasileño.

“Es imposible no llorar con él”, “Nuestro mejor entrenador de la historia”, “Ver escenas como esta me hace reflexionar un poco”, “¡Qué emocionante, estás loco!”, “Mirá al técnico”, “El mayor ídolo histórico de la historia”, son algunos de los comentarios.

Quien también demostró su emoción por lo conseguido fue la presidenta del club, Leila Pereira, quien interrumpió la conferencia de prensa postpartido para felicitar al técnico.

Ante los periodistas, Pereira aseguró: “¡Felicidades, Abel! Este hombre sabe lo que hace”. “Dijo: ‘Leila, esta noche será una noche histórica y mágica. Abel, gracias. Eres el mejor entrenador en la historia del Palmeiras’”, añadió visiblemente alegre.

Ferreira contó detalles de lo que fue pasar a la semifinal: “Cuando terminó el partido contra Cruzeiro, me fui a casa y recé”.

En técnico comentó que en su oración Dios le dijo: “Harás lo que te corresponde porque rezar no servirá de nada. Los demás también están rezando”.

Y sobre la reciente clasificación a la final del torneo, expresó que la familia es la base de todo y que no ha parado de llorar. “No me gusta mostrar mi lado débil. Pero bueno, es un alivio. Eso es todo lo que tengo que decir”, puntualizó.

El nuevo reto del Palmeiras será contra el Flamengo en la final de la Copa Libertadores el próximo sábado 29 de noviembre.