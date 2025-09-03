NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Multitudinario banderazo en Buenos Aires de los aficionados venezolanos en la previa del juego de Eliminatorias de La Vinotinto ante Argentina

septiembre 3, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Venezuela ante Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
El equipo dirigido por Fernando Batista se medirá en la penúltima jornada de las Eliminatorias a la Albiceleste en busca de la clasificación al Mundial de 2026.

La selección venezolana buscará dar el golpe este jueves ante Argentina, en Buenos Aires, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Fernando ‘Bocha’ Batista se encuentra parcilamente en zona de clasificación por repechaje, en la séptima posición con 18 puntos, uno más que Bolivia.

En la previa del juego de este jueves en el estadio Monumental de River Plate, los aficionados venezolanos se congregaron en el hotel de concentración de La Vinotinto para realizar un banderazo en apoyo a pocas horas del encuentro crucial.

o

Los alrededores del Hotel Marriott Ezeiza se llenaron con cientos de aficionados venezolanos que con los colores de La Vinotinto acudieron para hacer fuerza de cara al crucial encuentro.

Los venezolanos cantaron y bailaron, al tiempo que arengaban en apoyo a su selección para el partido de este jueves en la capital argentina.

Esta hinchada solo quiere ir al Mundial. Vamos, vamos Vinotinto”, se escuchaba en uno de los cantos a las afueras de la concentración de la selección venezolana.

De acuerdo a datos oficiales, más de 160 mil ciudadanos venezolanos se encuentran residiendo actualmente en Argentina, siendo Buenos Aires la ciudad con más presencia de migrantes.

Tras su juego ante Argentina, la selección venezolana tendrá que preparar su último encuentro de Eliminatorias ante Colombia en Maturín.

o

Cabe resaltar que la selección Vinotinto depende de sí misma para clasificar al repechaje del Mundial 2026.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Selección Argentina

Buenos Aires

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Deportes

Ver más
Tenista ucraniana, Elina Svitolina | Foto: EFE
Elina Svitolina

Tenista ucraniana mostró las amenazas de muerte que recibió tras perder un partido en importante torneo: “Soy madre antes que deportista”

Selección Colombia Femenina - AFP
Selección Colombia Femenina

La selección Colombia Femenina tendrá una nueva sede para disputar partido inaugural de importante torneo que da cupos para el Mundial de 2027

Dayro Moreno, futbolista colombiano - Foto: EFE
Dayro Moreno

Este es el récord que podría batir Dayro Moreno si juega contra Bolivia o Venezuela en próximos partidos de Colombia en las Eliminatorias

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Venezuela

"Hay presión sobre las familias, intentan que no hablen, que no expongan los casos y las extorsionan": Hiowanka Ávila, hermana de un preso político en Venezuela

Daniel Quintero (EFE)
Daniel Quintero

Pleno del Congreso de Perú declaró persona no grata al precandidato colombiano, Daniel Quintero

Indignación en Bogotá por asesinato de hombre de 59 años en el norte de la ciudad - Foto de referencia Canva
Colombia

"Por una patineta mataron a Enrique Medina": indignación en Bogotá por asesinato de hombre de 59 años en el norte de la ciudad

Maduro con jefes de seguridad
Nicolás Maduro

Maduro, flanqueado con sus jefes militares y policiales, advierte a Estados Unidos: No se atrevan porque puede ser el fin del Imperio

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Se cayó WhatsApp: usuarios reportan fallas a la hora de ingresar a la plataforma de mensajería instantánea

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Tenista ucraniana, Elina Svitolina | Foto: EFE
Elina Svitolina

Tenista ucraniana mostró las amenazas de muerte que recibió tras perder un partido en importante torneo: “Soy madre antes que deportista”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano