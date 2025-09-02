Duras críticas contra Juan Arango y otro ídolo de La Vinotinto por reunirse con referente del régimen venezolano: "Qué increíble cómo se caen los ídolos"

Juan Arango es sin duda uno de los referentes históricos del fútbol venezolano y considerado por muchos el jugador más importante del país.

Arango tuvo una destacada trayectoria en clubes europeos como Mallorca y Borussia Monchengladbach, además de ser uno de los ídolos de la selección venezolana.

En las últimas horas, el exjugador ha sido blanco de críticas por reunirse con un referente del régimen venezolano junto a otro ídolo de la selección Vinotinto.

Juan Arango junto a Renny Vega fueron vistos en el despacho de gobierno de Freddy Bernal, quien actualmente funge como gobernador del estado de Táchira y es un referente chavista amigo del régimen de Maduro.

Ambos jugadores acudieron al despacho de gobierno de Bernal para hablar sobre un proyecto deportivo en el estado, no obstante, ni siquiera la intención social de su iniciativa ha frenado las duras críticas en su contra.

La reunión se hizo pública por un posteo que hizo el mismo político en sus redes sociales anunciando un proyecto deportivo para el estado Táchira.

“Nada más y nada menos que estoy con @juan18arango y @rvegavzla, glorias del fútbol venezolano, conversando sobre el maravilloso campamento que se realiza en nuestra entidad para nuestra generación de oro”, escribió el político chavista en sus redes sociales.

En los apartes del audiovisual publicado, tanto Vega como Arango se muestran contentos de participar en la reunión con el político.

“Gracias a usted por abrirnos las puertas de la gobernación y de todo Táchira. Estamos muy felices de poder volver de nuevo a San Cristóbal”, dijo Vega.

“Estoy orgulloso de venir aquí, siempre nos han abierto las puertas Esperamos que en las próximas semanas podamos cerrar el campamento”, replicó Arango.

Las duras críticas no se hicieron esperar dado que el encuentro se da en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe temido por el régimen de venezolano. Muchos aficionados han interpretado ese encuentro como un guiño de los jugadores al régimen en medio de la crisis política y social que vive el país.

“Ya sabemos porque nunca clasificamos”; “Por esto siempre diré que el mejor jugador de la historia del fútbol venezolano se llama Salomón”; “Qué increíble cómo se me cae un ídolo”; “Gracias por todo Juan, pero se manchó de sangre”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados.

Cabe recordar que sobre Freddy Bernal surten duras acusaciones y sanciones por parte de Estados Unidos. En 2011, Estados Unidos incluyó al político en la lista Clinton y pidió orden de captura por supuestamente facilitar armas a la guerrilla colombiana de las FARC.

También ha sido acusado de socavar el proceso electoral en Venezuela y censurar a medios de comunicación.

Incluso, en medio del incesante despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos en contra del Cartel de los Soles, Bernal le mostró su apoyo a Nicolás Maduro. “Prefiero morir de pie a su lado que vivir de rodilla, porque después de Dios no hay nada que nos detenga”, dijo en un acto militar semanas atrás.