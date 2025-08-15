Ni Salomón Rondón pudo evitar la derrota del Real Oviedo en la liga española; el venezolano botó penalti

Inició la liga española este viernes 15 de agosto con los partidos Girona vs. Rayo Vallecano y Villareal vs. Real Oviedo. En el primero, Rayo Vallecano ganó en su visita al Girona 3-1, mientras que el ‘submarino amarillo’ hizo respetar su casa ante el recién ascendido.

Villareal derrotó 2-0 al Real Oviedo con anotaciones de Etta Eyong y Pape Gueye. El primer se dio al minuto 28 tras un tiro de equina que fue cabeceado en primera instancia por un rival que intentó rechazar, pero Eyong de cabeza la mandó a guardar; el segundo llegó al 35 con un remate de fuera del área.

VEA TAMBIÉN El peor debut: arquero sudamericano regaló un gol, cometió penalti y se fue expulsado en la liga española o

Real Oviedo, recién ascendido, inicia La Liga con derrota pese a que tuvo para irse arriba en el marcador en los pies del veterano delantero venezolano Salomón Rondón, pues al minuto 14 hubo una falta en el área del portero del Villareal contra Ilyas Chaira.

El venezolano decidió tomar el balón con personalidad para cobrar y que su regreso fuera triunfal a la liga española, sin embargo, el arquero Luiz Junior se la jugó a la derecha y con los pies detuvo el disparo.

Para mayor de las desgracias del Oviedo, el mediocentro Alberto Reina vio la tarjeta roja al minuto 27 por doble amarilla, la primera amonestación se la habían hecho solo 10 minutos antes.

Real Oviendo no empieza de la mejor manera su camino en la Liga y su próximo rival será el Real Madrid al que esperan derrotar para retomar el rumbo.

Así fue el penalti que falló Salomón Rondón con el Real Oviedo: