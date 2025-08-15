El peor debut: arquero sudamericano regaló un gol, cometió penalti y se fue expulsado en la liga española

Volvieron las ligas europeas. Este viernes dieron comienzo la liga francesa, la Premier League y la Liga española, que se estrenó con los partidos Girona vs. Rayo Vallecano y Villareal vs. Real Oviedo.

En el primer encuentro, Girona cayó de local ante el Rayo Vallecano 1-3 y uno de los mayores responsables de esta caída fue el portero argentino Paulo Gazzaniga, quien llegó esta temporada procedente del Fulham de Inglaterra para brindar seguridad en el arco, pero las cosas no comenzaron de la mejor manera.

El portero de 33 años, que tuvo roce en la selección argentina de Lionel Scaloni, debutó de la peor manera. Al minuto 18, el partido se encontraba 0 -0 y en una devolución que le hizo un defensa, sin mayor riesgo, pifió al rechazar el balón y el delantero Jorge de Frutos aprovechó este blooper para abrir el marcador.

Posteriormente, Álvaro García amplió el marcador para el Rayo y finalizando el primer tiempo, nuevamente Gazzaniga cometió una imprudencia tras recibir un balón y querer enganchar a un rival, este le interceptó el balón y el argentino no tuvo otra opción que cometerle una zancadilla.

Por ser último hombre, esta falta le costó la expulsión y además fue penalti que el rival transformó el gol tras el cobro de Isi Palazón.

El arquero ucraniano Krapyvtsov ingresó para ocupa la portería y el equipo no recibió goles en el segundo tiempo y con uno menos encontró el descuento en los pies de Joel Roca.

Los comentarios no se han hecho esperar por los blooper del arquero argentino Paulo Gazzaniga: “Debut y despedida”, “no tapara más esta temporada”, “solo un milagro o una buena relación con el entrenador lo ayudará a volver a tapar”, “el Dibu de La Liga”, entre otros.