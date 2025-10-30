No habrá jornada de Liga Betplay el fin de semana: Dimayor aplazó la fecha 19 para que los equipos lleguen al día a la penúltima jornada del campeonato

Por medio de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DiIMAYOR) informó que la fecha 19 de la Liga BetPlay Clausura 2025, que estaba prevista para el primer fin de semana de noviembre, fue aplazada.

Esto se debe a que el juego entre Boyacá Chicó y América por la jornada 18 aún se encuentra pendiente por jugar. Debido a que el estadio La Independencia de Tunja, escenario en el que los Ajedrezados ofician como locales, albergará un evento cultural durante este fin de semana.

Aunque la escuadra boyacense buscó otras alternativas para disputar el encuentro, no fue posible.

Frente a esto, el ente regulador del fútbol colombiano manifestó que la jornada 19 del campeonato clausura se suspende.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que, como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido Boyacá Chicó y América de Cali, y pese a los esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país, lo cual no fue posible, la DIMAYOR ha decidido lo siguiente: Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025”, manifiesta la entidad liderada por Carlos Mario Zuluaga.

Tras esta modificación en el calendario de la Liga BetPlay Clausura 2025, la DiIMAYOR informó que se adelantarán las semifinales de ida por Copa BetPlay 2025; ya no se disputarán el miércoles y jueves de la próxima semana, sino que se desarrollarán durante el primer fin de semana de noviembre.

De igual manera, la entidad manifestó que el juego pendiente por la fecha 18 entre Boyacá Chicó y América se llevará a cabo el próximo jueves 6 de noviembre.

Asimismo, indico en qué fechas se disputarán las dos últimas jornadas del balompié cafetero. Claro está, de no presentarse ninguna novedad en el transcurso de la próxima semana.

“Disputar la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre y la fecha 20 los días 12 y 13 de noviembre”, indicó el ente regulador de fútbol colombiano.

Con esto lo que busca la entidad es que todos los equipos de campeonato lleguen a la penúltima fecha con el calendario al día y con igualdad de condiciones. Por tal motivo, hasta que no se juegue el partido pendiente entre Ajedrezados y Escarlatas, no se avanzará con la siguiente jornada.