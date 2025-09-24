"No tenemos otro futbolista como él": Ronaldo Nazário aboga por la participación Neymar en el Mundial de 2026

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário dio su respaldo al delantero Neymar Jr para que se sume a la selección de Brasil rumbo al Mundial de 2026, según dijo, porque la Verdeamarelha no cuenta con “otro futbolista” como él.

Y es que el actual jugador del Santos había recuperado su continuidad en el equipo que lo vio crecer, pero la semana pasada volvió a sufrir una lesión muscular. Eso sin contar que aún no ha sido convocado desde que el italiano Carlo Ancelotti asumió como entrenador de los pentacampeones mundiales.

Durante un acto publicitario en Sao Paulo junto al propio Neymar, este miércoles, Ronaldo dijo: "Es un jugador determinante para la Seleção (...). No tenemos otro futbolista como Neymar y esperamos que esté 100% para la Copa del Mundo".

El legendario exdelantero, campeón mundial con Brasil en Estados Unidos 1994 y en Corea del Sur-Japón 2002, agregó que los resultados de la selección con Neymar podrían ser “mejores”.

"Si él estuviese, seguro tendremos mejores resultados que si no", comentó.

El viernes pasado, Neymar abandonó los entrenamientos del Santos por una lesión en el muslo derecho. Aunque el equipo confirmó su lesión, no entregó estimaciones sobre el tiempo de recuperación que le espera.

El futbolista de 33 años suma tres goles en 13 partidos disputados esta temporada en el Brasileirão.

Por otro lado, con 79 goles en 128 encuentros, Neymar es el máximo anotador histórico de la selección de Brasil. Sin embargo, ha estado alejado del equipo nacional y su último juego fue el 17 de octubre de 2023.

En ese entonces, el atacante se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, lo que le sacó de acción por meses.

"Quien hace vida en el fútbol entiende perfectamente lo difícil que es volver de una lesión y retomar ritmo y confianza", concluyó Ronaldo sobre Neymar, trayendo a colación las graves lesiones de rodilla que enfrentó durante su carrera.