Carlo Ancelotti habló sobre el futuro de Neymar en la selección de Brasil de cara al Mundial de 2026: "no necesitamos testearlo"

Aunque hace unas semanas se terminaron las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, el futuro de un futbolista con su selección sigue siendo tema de conversación.

El atacante brasileño Neymar sigue siendo noticia y esta vez es porque el entrenador de la ‘verdeamarela’, Carlo Ancelotti, habló sobre lo que pasará con el jugador y su convocatoria con el conjunto nacional.

Ancelotti habló sobre el referente de Brasil y su posible llamado para disputar el Mundial de 2026 que, de hacerlo, sería el último del artillero.

En entrevista con el medio France Football, el experimentado técnico reveló que la razón por la que no lo convocó es porque el jugador presentó un “pequeño problema” en la última semana.

“Una selección debe llamar a los más talentosos, pero un jugador con talento también debe estar en buena forma física, debe estar al 100% y no al 80%”, empezó diciendo.

El exentrenador del Real Madrid continuó diciendo: “ahora esta Neymar, que tuvo un pequeño problema en la última semana. A Neymar no necesitamos testearlo”.

“Todo el mundo conoce a Neymar, toda la comisión, toda la selección, todos los torcedores de Brasil conocen muy bien a Neymar”, añadió.

El italiano puntualizó que, aunque es un gran referente del conjunto nacional, como los otros ‘Ney’ debe de “llegar a una buena condición física para estar y para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas bien e intentar de hacer lo mejor en la Copa del Mundo”.

Esto resolvería un poco las dudas del futuro del artillero en la selección y en su próximo reto que es conquistar el Mundial de 2026.

Sin embargo, al jugador parece no importarle lo que el técnico tenga que decir, pues considera que no tiene que demostrarle nada a nadie.

Así lo dijo hace unas semanas tras ser esencial para el triunfo del Santos, partido en el que anotó doblete y ayudar a su equipo en ese momento a alejarse de la zona de descenso.

Tras el triunfo, en zona mixta, Neymar habló de su regresó a la selección de Brasil y le habría enviado un duro mensaje a Carlo Ancelotti. El exfutbolista del PSG y del Barcelona afirmó que “mi fútbol todo el mundo lo conoce”.

“Estoy a disposición, independientemente de cualquier cosa. Soy un atleta, todavía me siento bien. Así que depende solo de él (Carlo Ancelotti)”, puntualizó.

Y antes irse dijo, ante los periodistas en zona mixta, tras una risa irónica, afirmó que “no necesito demostrarle nada a nadie”.