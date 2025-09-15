NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti habló sobre el futuro de Neymar en la selección de Brasil de cara al Mundial de 2026: "no necesitamos testearlo"

septiembre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Carlo Ancelotti - AFP
Carlo Ancelotti - AFP
Sin embargo, al jugador parece no importarle lo que el técnico tenga que decir, pues considera que no tiene que demostrarle nada a nadie.

Aunque hace unas semanas se terminaron las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, el futuro de un futbolista con su selección sigue siendo tema de conversación.

El atacante brasileño Neymar sigue siendo noticia y esta vez es porque el entrenador de la ‘verdeamarela’, Carlo Ancelotti, habló sobre lo que pasará con el jugador y su convocatoria con el conjunto nacional.

Ancelotti habló sobre el referente de Brasil y su posible llamado para disputar el Mundial de 2026 que, de hacerlo, sería el último del artillero.

En entrevista con el medio France Football, el experimentado técnico reveló que la razón por la que no lo convocó es porque el jugador presentó un “pequeño problema” en la última semana.

“Una selección debe llamar a los más talentosos, pero un jugador con talento también debe estar en buena forma física, debe estar al 100% y no al 80%”, empezó diciendo.

El exentrenador del Real Madrid continuó diciendo: “ahora esta Neymar, que tuvo un pequeño problema en la última semana. A Neymar no necesitamos testearlo”.

“Todo el mundo conoce a Neymar, toda la comisión, toda la selección, todos los torcedores de Brasil conocen muy bien a Neymar”, añadió.

o

El italiano puntualizó que, aunque es un gran referente del conjunto nacional, como los otros ‘Ney’ debe de “llegar a una buena condición física para estar y para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas bien e intentar de hacer lo mejor en la Copa del Mundo”.

Esto resolvería un poco las dudas del futuro del artillero en la selección y en su próximo reto que es conquistar el Mundial de 2026.

Sin embargo, al jugador parece no importarle lo que el técnico tenga que decir, pues considera que no tiene que demostrarle nada a nadie.

Así lo dijo hace unas semanas tras ser esencial para el triunfo del Santos, partido en el que anotó doblete y ayudar a su equipo en ese momento a alejarse de la zona de descenso.

Tras el triunfo, en zona mixta, Neymar habló de su regresó a la selección de Brasil y le habría enviado un duro mensaje a Carlo Ancelotti. El exfutbolista del PSG y del Barcelona afirmó que “mi fútbol todo el mundo lo conoce”.

“Estoy a disposición, independientemente de cualquier cosa. Soy un atleta, todavía me siento bien. Así que depende solo de él (Carlo Ancelotti)”, puntualizó.

Y antes irse dijo, ante los periodistas en zona mixta, tras una risa irónica, afirmó que “no necesito demostrarle nada a nadie”.

Temas relacionados:

Carlo Ancelotti

Neymar

Selección de Brasil

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Deportes

Ver más
Carlo Ancelotti, técnico de Brasil / FOTO: EFE
Eliminatorias mundialistas

Atención, Venezuela: Brasil anuncia cambios en su nómina para enfrentar a Bolivia en la altura

Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Aficionados venezolanos se quejan del alto precio de las entradas para el juego de Eliminatorias de La Vinotinto ante Argentina en Buenos Aires: "No quieren visitantes"

Camp Nou | Foto: AFP
Barcelona

¿A puerta cerrada? La opción que tendría prevista el Barcelona para volver a jugar en el Camp Nou ante el Valencia

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Carlo Ancelotti, técnico de Brasil / FOTO: EFE
Eliminatorias mundialistas

Atención, Venezuela: Brasil anuncia cambios en su nómina para enfrentar a Bolivia en la altura

Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Aficionados venezolanos se quejan del alto precio de las entradas para el juego de Eliminatorias de La Vinotinto ante Argentina en Buenos Aires: "No quieren visitantes"

El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
Michael Jackson

"No es físicamente posible hacerlo. Estaba engañando a la gravedad": neurocirujanos revelan la verdad detrás de paso en el que Michael Jackson lograba inclinarse 45 grados

Camp Nou | Foto: AFP
Barcelona

¿A puerta cerrada? La opción que tendría prevista el Barcelona para volver a jugar en el Camp Nou ante el Valencia

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Bolsonaro

Defensa de Bolsonaro pide su absolución por golpismo en Brasil antes de veredicto

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro ordenó el retiro del general de las Fuerzas Militares Hernando Garzón Rey por supuestos “indicios de asociación con grupos narcotraficantes”

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump afirma que volvió a hablar con Putin después de reunirse con Zelenski en la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda