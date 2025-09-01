NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Neymar

Neymar provoca tormenta al interior de Brasil previo a partidos cruciales de Eliminatorias ante Chile y Bolivia

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El futbolista Neymar. (AFP)
El brasileño contradijo el domingo al seleccionador Carlo Ancelotti y aseguró que su ausencia en la lista de convocados responde exclusivamente a una decisión técnica.

El delantero brasileño Neymar provocó una tormenta con unas recientes declaraciones que dio a la prensa sobre su ausencia en la convocatoria de la selección que enfrentará este jueves y el próximo martes 9 de septiembre a las selecciones de Chile y Bolivia, respectivamente.

Neymar contradijo el domingo al seleccionador Carlo Ancelotti y aseguró que su ausencia en la lista de convocados responde exclusivamente a una decisión técnica, y no a problemas físicos, como había manifestado el entrenador italiano.

"Tuve un edema en el abductor. Fue incómodo, en verdad que no fue nada del otro mundo, tanto que hoy jugué. Contra el Bahía (pasado 24 de agosto) no iba a jugar (por sanción). Entonces, prefirieron preservarme de los entrenamientos para poder recuperarme. Creo que me quedé fuera (de la selección) por opción técnica, creo que no tiene nada que ver con mi condición física", afirmó Neymar tras finalizar el partido del Brasileirao en casa contra el Fluminense, que se saldó con un 0 a 0, el domingo.

Neymar consideró, además, que “es la opinión del entrenador y la respeto”. “Ya que estoy fuera, nos queda apoyar nuestra selección para que puedan hacer buenos partidos", agregó.

La ausencia de Neymar fue la más destacada en la lista de convocados divulgada por Carlo Ancelotti el pasado lunes para los partidos de clasificación para el Mundial de 2026, contra Chile (el 4 de septiembre en Rio de Janeiro) y Bolivia (el 9 de septiembre, en El Alto).

"Neymar no está (en la lista), tuvo un pequeño problema la última semana, pero a Neymar no necesitamos probarlo, todo el mundo conoce a Neymar, la comisión técnica, la selección, los aficionados conocen a Neymar. Como todos los otros, Neymar tiene que estar en una buena condición física para ayudar la selección nacional a hacer las cosas bien en el Mundial", justificó Ancelotti para no incluir al capitán del Santos entre los convocados.

La última vez que Neymar vistió la 'verdeamarela' fue en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en su rodilla jugando contra Uruguay, en Montevideo.

Tras no jugar prácticamente durante más de un año, Neymar regresó al Santos a finales de enero de este año. Perseguido por las lesiones en sus primeros meses, el brasileño disputó enteros ocho de los nueve últimos partidos del Santos, quedando fuera apenas el pasado fin de semana contra el Bahia por sanción.

Desde que llegó al Santos, Neymar disputó 20 encuentros entre Brasileirao, Campeonato Paulista y Copa de Brasil con un total de seis goles y tres asistencias.

El empate de este domingo contra el Fluminense supuso el tercer partido seguido del Santos sin vencer. Actualmente, el 'Peixe' ocupa la plaza 15 con 22 puntos en 21 jornadas, apenas uno más que el Juventude, primer equipo en zona de descenso.

Brasil ya se encuentra clasificada al Mundial de 2026 pero sus partidos, en especial el de Bolivia, es decisivo en las aspiraciones que tienen varias selecciones incluidas la boliviana, la venezolana y la colombiana.

