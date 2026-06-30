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Novak Djokovic

Novak Djokovic pidió que se replanteen los circuitos del tenis y afirmó que el deporte tiene que apuntar al interés de nuevas generaciones: "Tenemos que sentarnos y pensar qué es lo mejor para el futuro de este deporte"

junio 30, 2026
Por: Diana Pérez
Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic | Foto: EFE
El serbio también pidió un cambio urgente en el tenis profesional y criticó el calendario ATP.

Mientras avanza en el torneo de Wimbledon el reconocido tenista Novak Djokovic ha hecho un pedido para que el deporte atraiga a las nuevas generaciones.

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El número 8 en el mundo no perdió la oportunidad tras su triunfo ante Yibing Wu en hablar de lo que siente que tiene que mejorar el tenis para atraer a las nuevas generaciones.

En conferencia de prensa postpartido 'Nole' aprovechó para hacer un llamado y decir que en el tenis "debemos atrevernos a innovar".

Djokovic propuso que el tenis sea mucho más dinámico para que así nuevas generaciones se interesen en él.

"Siempre defenderé la tradición y la historia de este deporte, pero también tenemos que preguntarnos cómo conseguimos que los jóvenes se interesen por el tenis", dijo el serbio.

Además, explicó que desde la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA) se realizó un estudio en el que se reveló que la edad media del aficionado del tenis es de 61 años.

"Con todo el respeto, necesitamos atraer a un público mucho más joven. Los jóvenes quizá vean los Grand Slams, pero no van a sentarse cuatro o cinco horas todos los días delante de un partido", agregó.

Y sentenció que la capacidad de atención "ha cambiado", por lo que deben de entender "cómo funciona el mercado actual".

"En mi opinión, los torneos del circuito deberían experimentar con formatos más dinámicos, partidos de menor duración y propuestas más atractivas para el espectador. Los Grand Slams son otra historia, pero fuera de ellos debemos atrevernos a innovar", puntualizó.

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El serbio también pidió un cambio urgente en el tenis profesional y criticó el calendario ATP.

Para el tenista el juego está en un punto en el que se debe de replantear el funcionamiento del circuito porque el aumento de lesiones es una consecuencia muy grande.

Novak aseguró que las estadísticas demuestran que cada vez más hay lesiones y por ello considera que lo comercial que se ha vuelto el deporte es lo que hace que esto pase.

"Se intenta aumentar constantemente el valor económico del tenis creando torneos más largos, ampliando su duración e introduciendo nuevas pruebas en un calendario que ya está completamente saturado", señaló.

Y añadió que considera que "el tenis necesita algún tipo de reseteo a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien. Hay muchas cosas que están ocurriendo entre bastidores, demasiados conflictos entre los organismos que gobiernan nuestro deporte y muy poca unidad".

Y aunque está de acuerdo en que los Grand Slams son los pilares del tenis, cree que es momento de que se replantee el calendario, los formatos y algunas de las reglas actuales.

"Tenemos que sentarnos todos los implicados y pensar qué es lo mejor para el futuro de este deporte", sostuvo.

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