Martes, 02 de septiembre de 2025
Novak Djokovic

Novak Djokovic reveló el efecto colateral que tuvo haber pasado a cuartos de final del US Open: “sabíamos que esto podía pasar”

septiembre 2, 2025
Por: Diana Pérez
Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak estaría buscando ganar su quinto título de US Open, ya que en su historia ha ganado el último Grand Slam en cuatro ocasiones diferentes.

El serbio Novak Djokovic logró meterse a cuartos de final de US Open tras derrotar al alemán Jan-Lennard Struff 6-3, 6-3 y 6-2 en el Arthur Ashe Stadium.

Sin embargo, para el número 7 en el mundo, el pasar a cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos tiene un sabor amargo.

Esto porque según ha comentado el famoso tenista, de 38 años, una de sus prioridades más importantes se va a ver afectada.

Esa prioridad es el cumpleaños de su hija, el cual se perderá por tener que enfrentar al estadounidense Taylor Fritz.

Djokovic habló sobre la disciplina que implica el torneo, pero también afirma que es un gran sacrificio perderse un compromiso tan importante para él y su familia.

Tras vencer al alemán, ‘Nole’ explicó que: “sabíamos que esto podía pasar desde el principio, así que no estará muy contenta”.

Entre risas, Novak pidió que no le recordaran el evento que se va a perder y aseguró que intentará ganar los cuartos de final.

“Intentaré ganar, ya que estoy aquí. Intentaré ganar y que sea su regalo. También le enviaré otros regalos, por supuesto, algunas sorpresas de cumpleaños”, añadió.

El medallista olímpico continuó diciendo que espera que la victoria que busca pueda hacer feliz a su hija, pero es consciente de que “hay una gran diferencia entre un padre presente y uno lejano. Lo sé, pero de eso se trata este año”.

El sabor amargo por perderse el cumpleaños de su hija demuestra el complicado balance que trata de tener el tenista serbio entre su carrera y su vida priva.

De hecho, Djokovic afirmó que quiere equilibrar esas dos partes de su vida, porque tiene claro que la familia “es lo principal” y quiere estar presente en “las fechas importante”.

Este martes, ‘Nole’ se medirá ante el estadounidense Taylor Fritz en los cuartos de final del US Open, buscando avanzar a la siguiente fase del torneo, la semifinal.

Novak estaría buscando ganar su quinto título de US Open, ya que en su historia ha ganado el último Grand Slam en cuatro ocasiones diferentes: 2011, 2015, 2018 y 2023.

