Novak Djokovic reveló que cuando Federer, Nadal y Murray se retiraron del tenis una parte de su carrera “se fue con ellos”

Uno de los golpes más duros que recibió el mundo del tenis fue el retiro de tres de sus máximas leyendas: el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el escocés Andy Murray.

El primero en dar un paso al costado y dejar la raqueta fue el suizo, quien en 2022 anunció que no jugaría más como profesional.

Dos años después, el español anunció en octubre que dejaría el deporte en el que se posicionó como uno de los mejores.

Luego, tras perder su último partido en la modalidad de dobles masculina Juegos olímpicos de París en 2024, el escocés anunció su retiro de las canchas como jugador, pero decidió seguir en contacto con el deporte al convertirse en entrenador.

Pero los retiros no solo impactaron al mundo del tenis, sino también a uno de sus más grandes referentes, el serbio Novak Djokovic.

En entrevista con el podcast del autor británico Jay Shetty, el ahora número 7 en el mundo reveló que el retiro de Nadal, Federer y Murray hizo que sintiera que una parte de su carrera se fue con ellos.

El serbio expresó: “Cuando Federer, Nadal y Murray, mis mayores rivales, se retiraron en estos últimos años, una parte de mí se fue con ellos”.

“Porque pensé que no sería difícil desviar mi atención de ellos hacia otros tenistas que son grandes rivales en el circuito”, añadió.

‘Nole’ puntualizó que es difícil desviar su atención porque “estaba acostumbrado a estos chicos durante 20 años y luego ves que nueva gente viene, y es normal que haya una nueva generación que domine el circuito”.

“Estoy viviendo algo que no viví antes, pero creo que lo más importante es que quiero compartir con estos chicos mi experiencia, aunque parezca difícil porque a la vez somos rivales”, sentenció.

La rivalidad que Djokovic siempre tuvo con Federer, Nadal y Murray está llena de respeto y admiración mutua, al punto que los cuatro una y otra vez han destacado que hicieron sacar lo mejor del otro.

El tenista también habló sobre su legado en el deporte y que cree que el valor de toda su trayectoria no se basa únicamente en los títulos.

“Lo realmente importante es el impacto positivo que dejas (…) El único legado verdadero es inspirar y contribuir al bienestar de quienes te rodean”, aseveró.

Djokovic también explicó que su esposa, Jelena, ha tenido un papel fundamental dentro y fuera de las canchas.