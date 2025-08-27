NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
La Vinotinto

Los errores en la convocatoria de La Vinotinto para las Eliminatorias que generan críticas en redes: "Todo lo que tocan, lo dañan"

agosto 27, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La selección venezolana dio a conocer la lista de convocados para los últimos dos juegos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

La Vinotinto sueña con una clasificación histórica para el Mundial de 2026 y para ello tendrá que sumar puntos en las próximas dos jornadas de las clasificatorias que disputará, el 4 y 9 de septiembre, ante Argentina y Colombia respectivamente.

La selección venezolana visitará, en Buenos Aires, a la Albiceleste, y recibirá a Colombia, en Maturín, un juego clave para sus aspiraciones con el cupo al repechaje.

Este miércoles, a casi una semana del encuentro ante Argentina, el entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista dio a conocer la lista de convocados para la doble fecha de las Eliminatorias.

o

Como era de esperarse, el listado de 32 jugadores generó controversia entre los aficionados que estaban de acuerdo con los llamados y quienes no lo ven apropiado.

No obstante, más allá de los nombres, un detalle especial llamó la atención de los internautas.

En la lista publicada oficialmente por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se observa a cada uno de los 32 jugadores y sus respectivos equipos, sin embargo, dos de ellos aparecen con errores.

Y es que al confirmar el llamado del portero Alain Baroja de Always Ready, la FVF colocó en la imagen que el club era colombiano, una equivocación de la cual los aficionados se percataron de inmediato. Cabe recordar que Always Ready es un equipo de Bolivia y no del fútbol colombiano.

o

El mismo error se repitió en el renglón donde aparece el nombre de Matías Lacava, centrocampista que regresa a La Vinotinto y hace parte del Ulsan, un equipo surcoreano y que en la imagen publicada por la selección venezolana aparece como si fuera de Japón.

Los aficionados no dudaron en reaccionar a los errores de la imagen de la convocatoria publicada a través de redes sociales.

“Entre las novedades tenemos que Always Ready se mudó a la Liga colombiano y Ulsan ahora juega en Japón”, escribió un aficionado de La Vinotinto.

“Ni eso está bien, todo mal. La verdad”; “sumado qué llevaron jugadores lesionados y que no han estado en el proceso estos 4 años”; “impresionante como todo lo que tocan, lo dañan”, y “qué vergüenza”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Eliminatorias Sudamericanas

Fútbol

Selección de Venezuela

Fernando Batista

Convocatoria

