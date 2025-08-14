Nuevo jugador del Real Madrid declaró su admiración por el máximo rival del equipo en plena presentación en el Bernabéu: "todos deberíamos respetar su opinión"

Este jueves 14 de agosto, el futbolista argentino Franco Mastantuono fue oficializado como nuevo jugador del Real Madrid, con lo que queda vinculado al club merengue para las próximas 6 temporadas.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente Florentino Pérez en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde Mastantuono firmó el contrato y recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 30.

VEA TAMBIÉN "La cara de Antonela cuando él saludó a la chica": encuentro de Messi enfrente de su esposa desencadena las reacciones de los fanáticos o

Además, el futbolista de 18 años ofreció sus primeras palabras ante la prensa en donde demostró su "sinceridad" y obvió por completo la rivalidad entre Real y Barcelona.

Y es que el futbolista declaró su admiración por el máximo rival del equipo durante su presentación, el también argentino Lionel Messi quien se consagró como una de las grandes figuras del Barsa.

Durante el encuentro con los periodistas, Mastantuono se enfrentó a la pregunta: ¿Quién es el mejor jugador del mundo?, a lo que el centrocampista ofensivo eligió a su compatriota Messi, algo muy inusual entre los jugadores del conjunto blanco.

"Para mí el mejor del mundo es Messi. Soy argentino y, para mí, él es el mejor", dijo.

VEA TAMBIÉN Amigo de Luis Díaz en el Liverpool militará en el equipo más importante de Arabia Saudita, será rival de Cristiano Ronaldo o

La respuesta de Franco Mastantuono sorprende un poco, ya que en varias estrellas que han pasado por el club madrileño han escogido a Cristiano Ronaldo como el más grande del planeta, incluso para conectar con la afición blanca, teniendo en cuenta que el portugués se ha convertido en el máximo ídolo del Real.

"Sé que Messi significó mucho para el Barcelona y los argentinos, pero creo que el Real Madrid es el mejor club del mundo. Eso dice la historia. Quiero que la afición madridista esté orgullosa de lo que hago en la cancha", añadió.

Pese a su respuesta, algunos hinchas del real Madrid en las redes sociales se mostaron comprensivos con el jugador y defendieron su postura: "Me encanta que no cambiara su ídolo solo porque se unió al Real Madrid", escribió una persona. Mientras que otra agregó: "Como madridista, yo y todos deberíamos respetar su opinión. Ahora es uno de los nuestros".

Luego del acto de presentación y de la rueda de prensa, el futbolista argentino se vistió con su nueva equipación y salió al campo 3 de la Ciudad Real Madrid, donde fue fotografiado de manera oficial por el equipo.