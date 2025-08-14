NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Real Madrid

Nuevo jugador del Real Madrid declaró su admiración por el máximo rival del equipo en plena presentación en el Bernabéu: "todos deberíamos respetar su opinión"

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Franco Mastantuono - Foto Real Madrid
Franco Mastantuono - Foto Real Madrid
Franco Mastantuono quedó vinculado al club merengue para las próximas 6 temporadas.

Este jueves 14 de agosto, el futbolista argentino Franco Mastantuono fue oficializado como nuevo jugador del Real Madrid, con lo que queda vinculado al club merengue para las próximas 6 temporadas.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente Florentino Pérez en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde Mastantuono firmó el contrato y recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 30.

o

Además, el futbolista de 18 años ofreció sus primeras palabras ante la prensa en donde demostró su "sinceridad" y obvió por completo la rivalidad entre Real y Barcelona.

Y es que el futbolista declaró su admiración por el máximo rival del equipo durante su presentación, el también argentino Lionel Messi quien se consagró como una de las grandes figuras del Barsa.

Durante el encuentro con los periodistas, Mastantuono se enfrentó a la pregunta: ¿Quién es el mejor jugador del mundo?, a lo que el centrocampista ofensivo eligió a su compatriota Messi, algo muy inusual entre los jugadores del conjunto blanco.

"Para mí el mejor del mundo es Messi. Soy argentino y, para mí, él es el mejor", dijo.

o

La respuesta de Franco Mastantuono sorprende un poco, ya que en varias estrellas que han pasado por el club madrileño han escogido a Cristiano Ronaldo como el más grande del planeta, incluso para conectar con la afición blanca, teniendo en cuenta que el portugués se ha convertido en el máximo ídolo del Real.

"Sé que Messi significó mucho para el Barcelona y los argentinos, pero creo que el Real Madrid es el mejor club del mundo. Eso dice la historia. Quiero que la afición madridista esté orgullosa de lo que hago en la cancha", añadió.

Pese a su respuesta, algunos hinchas del real Madrid en las redes sociales se mostaron comprensivos con el jugador y defendieron su postura: "Me encanta que no cambiara su ídolo solo porque se unió al Real Madrid", escribió una persona. Mientras que otra agregó: "Como madridista, yo y todos deberíamos respetar su opinión. Ahora es uno de los nuestros".

Luego del acto de presentación y de la rueda de prensa, el futbolista argentino se vistió con su nueva equipación y salió al campo 3 de la Ciudad Real Madrid, donde fue fotografiado de manera oficial por el equipo.

Temas relacionados:

Real Madrid

Deportes

Fichaje

Jugadores

Leo Messi

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela": Clara del Campo, encargada senior de campañas para las Américas de Amnistía Internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Deportes

Ver más
La Vinotinto en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 - Foto: EFE
La Vinotinto

Atenta La Vinotinto: confirman sede que albergará el repechaje al Mundial de 2026

Cristiano Ronaldo/ Supercampeones - Fotos AFP
Premio Puskás

El gol de Cristiano Ronaldo al mejor estilo de la serie Supercampeones con el que se convertiría en el primer jugador en ganar dos veces el Premio Puskás

Richard Ríos es la prioridad de la Roma - Foto: AFP
Richard Ríos

Richard Ríos es la prioridad de la Roma; el conjunto italiano haría una contraoferta por el mediocampista colombiano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Transmisión de amerizaje de astronautas provenientes de la EEI - Foto AFP
Estación Espacial Internacional

Astronauta sorprende con sus primeras palabras tras estar 20 días en el espacio y un viaje de 22 horas que la llevó de regreso a la Tierra

Falleció el actor Malcolm-Jamal Warner ahogado en Costa Rica / FOTO: AFP
Luto

Luto en la televisión mundial: murió Malcolm-Jamal Warner, actor de "El show de Bill Cosby", ahogado en Costa Rica

Maluma - EFE
Maluma

Maluma "regaña" a seguidora durante concierto en México: "Es un acto de irresponsabilidad"

Foto: Servicio Geológico de Estados Unidos
Rusia

Se degradan las alertas por tsunami tras el terremoto de magnitud 8,8 en Rusia; persisten advertencias en países como Chile

Jennifer Lopez - EFE
JLO

"Lo intenté demasiadas veces": Jennifer Lopez responde durante un concierto cuál es su postura frente a un quinto matrimonio tras su divorcio de Ben Affleck

La Vinotinto en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 - Foto: EFE
La Vinotinto

Atenta La Vinotinto: confirman sede que albergará el repechaje al Mundial de 2026

Varias lluvias de meteoros se encuentran activas entre los últimos días de julio y los primeros de agosto - Imagen CANVA
Astronomía

Bolas de fuego son captadas en los cielos de Colombia, España y Chile: eventos que las originan aún están activos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano