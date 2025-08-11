"La cara de Antonela cuando él saludó a la chica": encuentro de Messi enfrente de su esposa desencadena las reacciones de los fanáticos

Una escena captada por las cámaras en medio del último partido del Inter de Miami ante el Club Universidad Nacional, A.C., conocido como 'los Pumas' de la UNAM de México, ha desencadenado la reacción de los fanáticos que no le pierden la pista a una de las parejas en boga en los últimos tiempos: la conformada por el delantero argentino Lionel Messi y la modelo y creadora de contenido Antonela Roccuzzo.

El video, compartido por la popular cuenta en Instagram La Bola Sports Nueva York, muestra a Messi y a su esposa preparándose para disfrutar del juego entre el Inter de Miami y los Pumas por la Leagues Cup.

“La elegancia de Antonela y Messi en el Chase Stadium. El campeón del mundo se hace presente para alentar a las Garzas frente a los Pumas de México”, escribió la cuenta junto al video.

En medio de su emoción por el juego a punto de iniciar, que Messi tuvo que ver desde la tribuna debido a una lesión que tiene, una mujer se acercó a la pareja para saludar. El encuentro, aunque a primera vista no deja de ser uno más en la rutina de los esposos, ha desatado una ola de reacciones por parte de aficionados que parecen concentrarse en detalles en el límite de la imaginación.

“La cara de Antonela cuando él saludo a la chica”, comentó uno de los seguidores de la pareja en la que fue una de las opiniones con mayor cantidad de ‘me gusta’ recibidos.

Otro más no juzgó la supuesta mirada de Antonela, sino que arriesgó a analizar el comportamiento de la mujer que alegremente saludó. “¿Y esa mirada que le tiró la otra flaca?”, replicó.

A varios les pareció que quizás la pareja se encontraba en un día en el que había sucedido algún tipo de discusión. “Cuando estás peleado con tu marido y tenés un almuerzo familiar y tenés que sonreír como si no pasa nada”, opinó una seguidora.

Pese a los comentarios que buscaban la polémica, la mayoría se expresó feliz por la pareja que se ha ganado el cariño de cientos de aficionados no solo en Argentina y en Miami, sino a nivel mundial.

A pesar de la baja de Lionel Messi, el Inter Miami derrotó en ese partido 3 a 1 a los Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup, un torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana que el club de Florida conquistó en 2023.