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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Operativo

Ocho muertos, entre ellos un jefe del narco, dejó operativo policial en Río de Janeiro

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Autoridades patrullan después del operativo de policía en Río de Janeiro - Foto: AFP
Autoridades patrullan después del operativo de policía en Río de Janeiro - Foto: AFP
En medio de la operación militar también fueron arrestadas 116 personas y fueron decomisados cerca de 105 kilos de cocaína.

En Río de Janeiro, Brasil, se llevó a cabo este miércoles un operativo policial que dejó al menos ocho personas muertas, entre ellas uno de los jefes del narcotráfico más buscados de esta nación debido a su actuar delictivo.

La operación estuvo a cargo de cerca de 150 efectivos del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), los cuales se trasladaron en vehículos blindados en la madrugada de este 18 de marzo hacia diferentes favelas del centro turístico del barrio de Santa Teresa.

Según el jefe de la Policía Militar, Marcelo Menezes Nogueira, en medio del operativo fue abatido el narcotraficante Claudio Augusto dos Santos, de 55 años de edad. De acuerdo con el historial judicial, este sujeto contaba con ocho órdenes de arresto por delitos como secuestro, tráfico de drogas y homicidio.

De acuerdo con las autoridades, Dos Santos hacía parte de Comando Vermelho, catalogado como uno de los principales grupos criminales del territorio brasileño.

Asimismo, señalaron que en medio del operativo policial fueron abatidos otros seis delincuentes, un hombre residente que fue retenido por los criminales como rehén y perdió la vida en medio del intercambio de disparos, y cerca de 116 personas fueron arrestadas.

Adicionalmente, las autoridades indicaron que fueron decomisadas 21 armas, 105 kilos de cocaína y 611 de marihuana.

Como si fuera poco, un grupo de desconocidos, finalizando en una avenida de Río como acto de represalia, incendiaron un bus y levantaron barricadas.

Frente a esto, las autoridades, en conjunto con la policía de investigación, tomaron la decisión de desplegar una operación coordinada en contra de las organizaciones y grupos relacionados con el maltrato y el tráfico de armas en 15 estados del territorio brasileño.

Este nuevo operativo se da cinco meses después del megaoperativo llevado a cabo por la policía en las favelas de Río de Janeiro el pasado 28 de octubre, en el que perdieron la vida cuatro policías y fueron abatidos cerca de 117 delincuentes.

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