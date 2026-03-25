NTN24
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Miércoles, 25 de marzo de 2026
FUTVE

Presuntos actos de racismo salpican el fútbol venezolano: esto pasó en el Carabobo vs. Puerto Cabello

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido Carabobo vs. Puerto Cabello correspondiente al FUTVE - Fotos: X
Partido Carabobo vs. Puerto Cabello correspondiente al FUTVE - Fotos: X
El hecho ocurrió el lunes 23 de marzo en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, cerca del minuto 42 del primer tiempo.

El pasado miércoles 24 de marzo la Academia Puerto Cabello difundió un comunicado en el que denunció presuntos actos de racismo contra su futbolista Giovani Bamba, durante el partido frente a Carabobo FC, correspondiente a la novena jornada de la Liga FUTVE.

o

El hecho ocurrió el lunes 23 de marzo en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, cerca del minuto 42 del primer tiempo.

De acuerdo con reportes y registros audiovisuales, el defensor Leonardo Aponte, del conjunto carabobeño, habría dirigido un insulto de carácter racista hacia Bamba en medio de una jugada disputada.

El compromiso terminó igualado 1-1, con anotaciones de Jefre Vargas para Puerto Cabello y Jean Franco Fuentes para Carabobo.

Ante lo sucedido, la directiva del club porteño anunció que presentará pruebas, incluyendo imágenes televisivas y testimonios, ante la Liga FUTVE y la Federación Venezolana de Fútbol.

o

Entretanto, solicitó la aplicación de los protocolos disciplinarios de FIFA y CONMEBOL para castigar este tipo de conductas.

El equipo también expresó su respaldo total a Bamba, resaltando su actitud profesional al mantenerse en el partido pese al incidente.

Este episodio se produce pocas semanas después de que el propio Carabobo FC denunciara actos de xenofobia en Chile, durante un duelo de Copa Libertadores frente a Huachipato.

o

En aquel trámite, un sector de la fanaticada local entonó frases como "el veneco tiene hambre", utilizando términos despectivos para referirse a la nacionalidad de los visitantes.

Temas relacionados:

FUTVE

Fútbol venezolano

Racismo

Carabobo

Academia Puerto Cabello

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conoce video del interior del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia segundos antes de la tragedia que dejó decenas de muertos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es muy difícil que Maduro pueda librar una sentencia, cuando menos, de décadas en prisión": análisis sobre lo que podría ocurrir en la segunda audiencia de Maduro y Flores

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro | Foto AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Regimen chavista

En medio de cuestionamientos de la comunidad venezolana, Delcy Rodríguez participa en cumbre de empresarios en Miami: "es preocupante ver cómo se sigue legitimando el régimen"

El ayatolá Alí Jamenei y Nicolás Maduro
DEA

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Estados Unidos envió al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Donald Trump y el régimen de Irán | Fotos EFE / Canva
Ataque al régimen de Irán

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Camilo Vargas | Foto: EFE
portero

El atajadón de Camilo Vargas en la derrota del Atlas que le da la vuelta al mundo y lo pone como opcionado a ser el arquero titular de Colombia en el Mundial de 2026

Juan Fernando Quintero, jugador colombiano - Foto: EFE
Selección Colombia

Buenas noticias para la selección Colombia: la recuperación de Juanfer avanza y su regreso sería más pronto de lo esperado

Futbolistas selección de México - Foto: EFE
Selección de México

Con un par de novedades, la selección de México dio a conocer su lista de convocados para el juego ante Portugal y Bélgica

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Camilo Vargas | Foto: EFE
portero

El atajadón de Camilo Vargas en la derrota del Atlas que le da la vuelta al mundo y lo pone como opcionado a ser el arquero titular de Colombia en el Mundial de 2026

Marco Rubio en Bratislava - Foto AFP
Estados Unidos

Marco Rubio se reúne con líderes caribeños mientras EE. UU. aumenta presión sobre Cuba

Juan Fernando Quintero, jugador colombiano - Foto: EFE
Selección Colombia

Buenas noticias para la selección Colombia: la recuperación de Juanfer avanza y su regreso sería más pronto de lo esperado

Captura de alias “El Hacha” - Foto tomada de X (Gabinete de Seguridad de México)
México

México dio otro duro golpe al CJNG: capturó a alias ‘El Hacha’ días después de la muerte de 'El Mencho'

Foto X: @CNE_COLOMBIA
CNE

Consejo Nacional Electoral de Colombia culmina exitosamente su atención en sedes de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz

Mujeres de Irán | Foto AFP
Irán

"Esta barbarie que parece ciencia ficción llevamos medio siglo soportándola": Nilufar Saberi, activista iraní, sobre los abusos del régimen contra las mujeres

Futbolistas selección de México - Foto: EFE
Selección de México

Con un par de novedades, la selección de México dio a conocer su lista de convocados para el juego ante Portugal y Bélgica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre