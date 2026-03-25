Presuntos actos de racismo salpican el fútbol venezolano: esto pasó en el Carabobo vs. Puerto Cabello

El pasado miércoles 24 de marzo la Academia Puerto Cabello difundió un comunicado en el que denunció presuntos actos de racismo contra su futbolista Giovani Bamba, durante el partido frente a Carabobo FC, correspondiente a la novena jornada de la Liga FUTVE.

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El hecho ocurrió el lunes 23 de marzo en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, cerca del minuto 42 del primer tiempo.

De acuerdo con reportes y registros audiovisuales, el defensor Leonardo Aponte, del conjunto carabobeño, habría dirigido un insulto de carácter racista hacia Bamba en medio de una jugada disputada.

El compromiso terminó igualado 1-1, con anotaciones de Jefre Vargas para Puerto Cabello y Jean Franco Fuentes para Carabobo.

Ante lo sucedido, la directiva del club porteño anunció que presentará pruebas, incluyendo imágenes televisivas y testimonios, ante la Liga FUTVE y la Federación Venezolana de Fútbol.

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Entretanto, solicitó la aplicación de los protocolos disciplinarios de FIFA y CONMEBOL para castigar este tipo de conductas.

El equipo también expresó su respaldo total a Bamba, resaltando su actitud profesional al mantenerse en el partido pese al incidente.

Este episodio se produce pocas semanas después de que el propio Carabobo FC denunciara actos de xenofobia en Chile, durante un duelo de Copa Libertadores frente a Huachipato.

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En aquel trámite, un sector de la fanaticada local entonó frases como "el veneco tiene hambre", utilizando términos despectivos para referirse a la nacionalidad de los visitantes.