Martes, 02 de septiembre de 2025
Vinotinto

Otra baja importante para la Vinotinto a dos días de jugar contra Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias Sudamericanas

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
El revulsivo jugador no formará parte de la delegación de Venezuela que viajará a Argentina, luego de un fuerte golpe sufrido en un partido con su club.

Esta última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ha estado marcada por situaciones adversas para la selección venezolana de fútbol.

Nuevamente se dio a conocer una importante baja en la Vinotinto. En este caso, se trata del joven delantero David Martínez, quien presta servicios en Los Angeles Football Club de la Major League Soccer.

Este revulsivo jugador no formará parte de la delegación de Venezuela que viajará a Argentina, luego del golpe sufrido en una caída durante el encuentro entre Los Angeles FC y San Diego en la MLS, así lo informó el periodista deportivo venezolano Fernando Petrocelli en el espacio digital Ruta Vinotinto.

De acuerdo con el comunicador social, Martínez quedó descartado por precaución médica, ya que el cuerpo técnico y el club priorizan su recuperación antes de arriesgarlo en un duelo de alta exigencia.

Ante esto, el staff técnico del combinado venezolano tiene como objetivo que el jugador de 19 años pueda llegar en óptimas condiciones al cotejo frente a Colombia en Maturín, donde la Vinotinto buscará sumar en casa ante un rival directo.

La Selección de Venezuela no depende de sí misma para clasificar, ya que el sexto puesto es, de momento, de Colombia quien le lleva a la Vinotinto 4 puntos.

Por ello, para que la Vinotinto se meta directamente en la próxima Copa del Mundo debe ganar los partidos que restan, ante Argentina, de visitante el 4 de septiembre, y frente a la propia Colombia, en calidad de local, el 9 de septiembre.

Aunque la Selección Argentina ya obtuvo hace rato su boleto al Mundial 2026, todavía debe seguir jugando en el marco oficial y deberá recibir a Venezuela.

Todo apunta a que será un partido intenso, pues los dirigidos por Fernando ‘Bocha’ Batista están en busca de la gran hazaña: meterse a su primera Copa del Mundo.

Al respecto, ‘Bocha’ precisó en charla con el medio deportivo ESPN: "Lo que necesitamos nosotros es sacar algo, sabiendo que vamos a jugar contra la mejor selección del mundo".

Lo que no se puede permitir Venezuela es perder y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

Los de Óscar Villegas están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. En septiembre del año en curso Bolivia visitará a Colombia y recibirá en El Alto a Brasil.

