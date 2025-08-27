NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Fernando Batista

"El que destaca se queda afuera, el que anda mal es convocado": periodista arremete contra los elegidos por 'Bocha' Batista para las Eliminatorias Sudamericanas

agosto 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
La tensión crece entre periodistas y aficionados por la convocatoria oficial de La Vinotinto para lo que podría ser un momento histórico para el país.

El periodista venezolano Luis Omar Torrealba arremetió este miércoles contra el entrenador Fernando 'Bocha' Batista luego de que más temprano se diera a conocer la convocatoria de La Vinotinto para los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

Torrealba, que catalogó de "insólita" la lógica del seleccionador argentino, se ha referido en otras ocasiones a la que considera una "inseguridad" de Batista cuando habla sobre sus decisiones con el combinado nacional, pero ahora fue específico en su crítica.

"La lógica de Fernando 'Bocha' Batista es insólita: el que destaca se queda afuera, el que anda mal o está tocado es convocado", escribió el comunicador deportivo en su cuenta oficial de la red social X luego de conocer la convocatoria.

Y es que, de acuerdo con la lista difundida por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), la aparición de tres jugadores que se creía no estarían presentes por recientes molestias, sorprendió a los aficionados y periodistas.

Dentro de esos llamados está el de José 'El Brujo' Martínez, quien, pese a una fractura que lo llevó al quirófano, apareció entre los elegidos con la esperanza de que esté disponible para el partido final ante Colombia, pues debe primero cumplir sanción por amarillas ante Argentina.

El 'Bocha' citó igualmente al portero Rafael Romo y el mediocampista ofensivo Yeferson Soteldo, a pesar de ambos también estar en duda en los últimos días por problemas físicos.

El mediocampista Yangel Herrera, por su parte, sí se quedó por fuera de la convocatoria tras una ruptura del bíceps femoral derecho con su equipo Girona de España, que lo dejó sin ver acción por unas seis semanas.

La Vinotinto —única selección de la Conmebol que jamás ha disputado la Copa del Mundo— enfrenta a Argentina el 4 de septiembre en Buenos Aires y recibe a Colombia el 9, en Maturín.

Venezuela suma 18 puntos en 16 fechas de la clasificatoria regional y ocupa la séptima posición, que da acceso al repechaje internacional, un cupo que le permitiría conseguir un logro histórico.

Respecto a las novedades dentro de los nombres que fueron llamados, además de Kevin Kelsy del Portland Timbers, hubo dos jugadores que regresaron al equipo nacional tras nueve meses de ausencia.

Se trata de Carlos Faya y Dani Pereira, que representan algunas de las principales novedades en una nómina que muchos consideran combina fuerza, experiencia y velocidad.

Estos fueron los llamados profesor 'Bocha' Batista a representar a La Vinotinto en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas:

Porteros: Rafael Romo (U. Católica de Ecuador), Wuilker Fariñez (Águilas Doradas de Colombia), Alain Baroja (Always Ready de Bolivia) y Cristopher Varela (Deportivo La Guaira de Venezuela)

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad de España), Alexander González (Emelec de Ecuador), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo FC de Brasil), Josua Mejías (Debreceni Vasutas de Hungría), Jhon Chancellor (U. Católica de Ecuador), Wilker Ángel (Juventude de Brasil), Christian Makoun (Levski Sofía de Bulgaria), Carlos Vivas (La Equidad de Col), Miguel Navarro (Talleres de Argentina) y Ronald Hernández (Atlanta United de Estados Unidos).

Mediocampistas: Carlos Faya (Deportivo La Guaira), José Martínez (Corinthians de Brasil), Tomás Rincón (Santos de Brasil), Cristian Cásseres (Toulouse de Francia), Leonardo Flores (Bucaramanga de Colombia), Daniel Pereira – Austin de Estados Unidos), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw de Polonia), Eduard Bello (U. Católica de Chile), David Martínez (Los Angeles de Estados Unidos), Jefferson Savarino (Botafogo de Brasil), Telasco Segovia (Inter Miami de Estados Unidos), Yeferson Soteldo (Fluminense de Brasil), Gleiker Mendoza (Kryvbas de Ucrania), Jhon Murillo (América de Colombia) y Matías Lacava (Ulsan Hyundai de Japón).

Delanteros: Salomón Rondón (Real Oviedo de España), Kevin Kelsy (Portland Timbers de Estados Unidos, Josef Martínez (San Jose Earthquakes de Estados Unidos).

