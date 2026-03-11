NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Champions League

Hinchas de equipo turco hacen llorar en pleno himno de la Champions a una de sus máximas estrellas que perdió a su madre cuando tenía 6 años

marzo 11, 2026
Por: Nucho Martínez
Fanáticos del Galatasaray le hacen un homenaje a Victor Osimhen - Foto: EFE
Durante la ceremonia previa al inicio del encuentro, el atacante nigeriano no pudo contener su emoción.

La hinchada del Galatasaray hizo llorar en pleno himno de la Champions League a su delantero Victor Osimhen, quien se mostró profundamente emocionado tras un homenaje especial realizado por los aficionados del club turco antes del inicio del partido de la Champions League frente al Liverpool, disputado el pasado martes 10 de marzo.

Los seguidores del Galatasaray prepararon un impresionante afiche en las gradas, en el que aparecía Osimhen sosteniendo a su hija Haly mientras camina de la mano con una versión más joven de sí mismo.

En dicho diseño también se pudo ver el rostro de su madre, quien falleció cuando el futbolista tenía apenas seis años.

La inmensa pancarta iba acompañada de un mensaje en inglés que decía: “We are family, and family is everything” (“Somos una familia y la familia lo es todo”), una frase que buscaba expresar el apoyo y cariño de la hinchada hacia su artillero.

Durante la ceremonia previa al inicio del encuentro, el atacante nigeriano no pudo contener su emoción.

Una vez finalizado el himno del torneo europeo más importante a nivel de clubes, Osimhen se acercó a la tribuna para agradecer personalmente a los aficionados por el emotivo gesto antes de que comenzara el partido.

El nigeriano ha comentado en varias ocasiones que el fallecimiento de su progenitora marcó profundamente su vida.

Aunque ha mencionado que esa pérdida se convirtió en una gran motivación en su carrera, reconoce que dicho dolor no lo ha logrado superar.

El encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, terminó con victoria del Galatasaray por 1-0 ante el Liverpool.

