Denuncian ante la Comisión de Ética de la FIFA a Gianni Infantino por su cercanía con Trump en el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que se celebró el pasado viernes 5 de diciembre en Washington, dejó, además de las 48 selecciones fijadas en uno de los 12 grupos de la cita orbital, puso en evidencia la estrecha relación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el presidente estadounidense Donald Trump.

La organización de defensa de los Derechos Humanos FairSquare ha presentado una denuncia ante la comisión de ética de la FIFA al estimar que el presidente de la institución Gianni Infantino ha incumplido su "deber de neutralidad" para favorecer al presidente estadounidense Donald Trump, informó a la ONG este martes.

La complicidad entre ambos líderes, ampliamente exhibida desde el regreso del presidente estadounidense al poder en enero de 2025, alcanzó un nuevo nivel durante el sorteo del Mundial 2026 el pasado viernes con la entrega a Trump de un "Premio de la Paz de la FIFA", recientemente creado.

Para FairSquare, otorgar tal distinción "a un líder político en ejercicio constituye una violación manifiesta del deber de neutralidad de la FIFA", establecido en el artículo 15 de su código de ética.

En su solicitud, fechada el lunes, la organización pide a la comisión de ética que "examine las circunstancias" alrededor del anuncio de este premio en noviembre y el papel de Infantino en todo el proceso, del que la FIFA nunca ha ofrecido detalles.

Además, FairSquare destaca el llamamiento en octubre de Infantino para que Donald Trump obtuviera el Premio Nobel de la Paz, así como sus comentarios favorables a la política interna del mandatario estadounidense.

Dado que Estados Unidos es el principal anfitrión del Mundial 2026, junto con Canadá y México, "es natural y apropiado que Infantino desee establecer una relación funcional y diplomática con el presidente de Estados Unidos", admite esta ONG con sede en Londres.

Pero "al apoyar claramente la agenda política del presidente Trump a nivel nacional e internacional", la actitud de Infantino amenaza "la integridad y la reputación del fútbol y de la propia FIFA", acusa FairSquare.

Por su parte, la FIFA no confirmó la presentación de la denuncia ante su comisión de ética ni comentó el contenido de la misma.