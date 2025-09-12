NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Periodista venezolana asegura que varios jugadores de La Vinotinto habrían salido de fiesta tras perder contra Colombia

septiembre 12, 2025
Por: Diana Pérez
Jugadores de la Selección de Venezuela: Salomon Rondon, Yeferson Soteldo y Miguel Navarro | Foto: AFP
Jugadores de la Selección de Venezuela: Salomon Rondon, Yeferson Soteldo y Miguel Navarro | Foto: AFP
Lo cierto es que en medio del mal momento y a la polémica que vive La Vinotinto, uno de sus más grandes referentes les dio un emotivo mensaje a los aficionados.

Tras haberse quedado por fuera del repechaje ante la goleada que le hizo Colombia en Maturín, la selección de Venezuela protagoniza un nuevo escándalo.

La Vinotinto se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse que algunos jugadores se habrían ido de fiesta tras perder 6-3 con los subcampeones de América.

Luego de ver su sueño mundialista llegar a su fin, algunos jugadores venezolanos habrían decidido irse de fiesta a tan solo horas de perder en Maturín, razón por la que están siendo duramente criticados por la hinchada.

Según la periodista venezolana Milena Gimón del medio DSports, unos jugadores salieron de fiesta tras haber hecho “un papelón histórico”.

La comunicadora afirmó en el programa Fútbol Total que: “Venezuela hoy está en una encrucijada en donde los líderes positivos se van y los que quedan no sé si están tan dispuestos a ceder a tantas cosas, por ejemplo, a la noche”.

o

“Hay jugadores que les gusta la noche y no tienen esa disciplina (…) Uno se entera de que después de que te eliminan bochornosamente de una eliminatoria perdiendo 6, el papelón histórico que tuvo Venezuela y que después hay jugadores que se fueron de joda”, añadió.

Cuando uno de sus compañeros le pregunta si fue después del partido, ella responde: “no lo tengo confirmado, pero me lo dijeron. Y si eso es así, a esos muchachos no los puedes llamar más a la selección”.

Sus palabras han hecho eco en la afición venezolana que pide nombres y de confirmarse que salieron de fiesta tras la derrota piden que no vuelvan al conjunto nacional.

“Las derrotas también se celebran, especialmente cuando se juega para perder” y “Que se pudran esos irresponsables entonces” escribieron unos usuarios.

Mientras que otros aficionados apuntan a que los futbolistas involucrados en la polémica podrían ser Soteldo y el Brujo Martínez.

“Según las malas lenguas fueron Soteldo y el Brujo Martínez”, “Es cierto el brujo y Soteldo después del juego estaban jodiendo”, “Joshua y Soteldo confirmado”, “El rumor apunta a Soteldo”, son otros de los comentarios.

Lo cierto es que en medio del mal momento y a la polémica que vive La Vinotinto, uno de sus más grandes referentes les dio un emotivo mensaje a los aficionados.

El veterano Rafael Romo afirmó que decidió tomarse un par de horas antes de hablar sobre la derrota y cómo su última oportunidad de ayudar a La Vinotinto a su primer mundial se fue le fue de las manos.

Desde su cuenta de Instagram, escribió: “Muchas cosas podemos cuestionarnos, pero el pasado no se puede cambiar. Toca seguir adelante, intentar sanar esta herida y volver a intentarlo”.

"Como fútbol venezolano hay que analizar los por qué y los cómo, hacer mea culpa y crear el plan a seguir para nuestro gran objetivo como selección 'ir a un mundial'", apuntó Romo.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Selección Colombia

Eliminatorias Sudamericanas

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"A los familiares de las víctimas se les está dando apoyo de forma inmediata": secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tras explosión en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La Vinotinto

El entrenador de La Vinotinto sorprendió al revelar el resultado que prefiere entre Colombia y Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas: "Nos conviene"

Colombia vs. Venezuela 2023 - Foto AFP
Eliminatorias Sudamericanas

"Tú debes estar": la importante invitación que hizo La Vinotinto para su partido definitivo contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

John Cena y Cody Rhodes - AFP
Lucha

“Mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”: John Cena sobre su carrera en la WWE

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La Vinotinto

El entrenador de La Vinotinto sorprendió al revelar el resultado que prefiere entre Colombia y Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas: "Nos conviene"

Capitolio de Texas/ Donald Trump - Fotos AFP
Cámara de Representantes de Estados Unidos

Republicanos de Texas aprueban polémico rediseño de distritos con respaldo de Trump que los beneficiaría para las elecciones intermedias

Cumbre Anual Concordia 2025
Concordia

La Cumbre Anual Concordia 2025 se prepara para dar comienzo en septiembre a su edición número 15 en Nueva York

USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Fallecidos

Dos de los tres jóvenes ahogados en un río de Guárico eran hijos de un funcionario de Protección Civil

Colombia vs. Venezuela 2023 - Foto AFP
Eliminatorias Sudamericanas

"Tú debes estar": la importante invitación que hizo La Vinotinto para su partido definitivo contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

John Cena y Cody Rhodes - AFP
Lucha

“Mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”: John Cena sobre su carrera en la WWE

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal