Periodista venezolana asegura que varios jugadores de La Vinotinto habrían salido de fiesta tras perder contra Colombia

Tras haberse quedado por fuera del repechaje ante la goleada que le hizo Colombia en Maturín, la selección de Venezuela protagoniza un nuevo escándalo.

La Vinotinto se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse que algunos jugadores se habrían ido de fiesta tras perder 6-3 con los subcampeones de América.

Luego de ver su sueño mundialista llegar a su fin, algunos jugadores venezolanos habrían decidido irse de fiesta a tan solo horas de perder en Maturín, razón por la que están siendo duramente criticados por la hinchada.

Según la periodista venezolana Milena Gimón del medio DSports, unos jugadores salieron de fiesta tras haber hecho “un papelón histórico”.

La comunicadora afirmó en el programa Fútbol Total que: “Venezuela hoy está en una encrucijada en donde los líderes positivos se van y los que quedan no sé si están tan dispuestos a ceder a tantas cosas, por ejemplo, a la noche”.

“Hay jugadores que les gusta la noche y no tienen esa disciplina (…) Uno se entera de que después de que te eliminan bochornosamente de una eliminatoria perdiendo 6, el papelón histórico que tuvo Venezuela y que después hay jugadores que se fueron de joda”, añadió.

Cuando uno de sus compañeros le pregunta si fue después del partido, ella responde: “no lo tengo confirmado, pero me lo dijeron. Y si eso es así, a esos muchachos no los puedes llamar más a la selección”.

Sus palabras han hecho eco en la afición venezolana que pide nombres y de confirmarse que salieron de fiesta tras la derrota piden que no vuelvan al conjunto nacional.

“Las derrotas también se celebran, especialmente cuando se juega para perder” y “Que se pudran esos irresponsables entonces” escribieron unos usuarios.

Mientras que otros aficionados apuntan a que los futbolistas involucrados en la polémica podrían ser Soteldo y el Brujo Martínez.

“Según las malas lenguas fueron Soteldo y el Brujo Martínez”, “Es cierto el brujo y Soteldo después del juego estaban jodiendo”, “Joshua y Soteldo confirmado”, “El rumor apunta a Soteldo”, son otros de los comentarios.

Lo cierto es que en medio del mal momento y a la polémica que vive La Vinotinto, uno de sus más grandes referentes les dio un emotivo mensaje a los aficionados.

El veterano Rafael Romo afirmó que decidió tomarse un par de horas antes de hablar sobre la derrota y cómo su última oportunidad de ayudar a La Vinotinto a su primer mundial se fue le fue de las manos.

Desde su cuenta de Instagram, escribió: “Muchas cosas podemos cuestionarnos, pero el pasado no se puede cambiar. Toca seguir adelante, intentar sanar esta herida y volver a intentarlo”.

"Como fútbol venezolano hay que analizar los por qué y los cómo, hacer mea culpa y crear el plan a seguir para nuestro gran objetivo como selección 'ir a un mundial'", apuntó Romo.