Así quedarían los bombos del sorteo de los grupos de la Copa del Mundo 2026 que se hará en diciembre

Las eliminatorias mundialistas de Conmebol llegaron a su fin el pasado 10 de septiembre y dejaron a Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay como las seis selecciones clasificadas a la cita orbital y a Bolivia en el repechaje.

Hasta el momento hay 18 selecciones clasificadas al mundial que son: aparte de las seis mencionadas de Suramérica están Canadá, Estados Unidos y México (por ser las anfitrionas) Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Marruecos Túnez y Nueva Zelanda.

Resta conocer siete plazas de la eliminatoria de África, dos de la clasificatoria asiática, tres de la Concacaf y las 16 selecciones europeas que estarán en el Mundial 2026.

Sin embargo, de acuerdo a las posiciones en el ranking FIFA y a sus ubicaciones en las diferentes clasificatorias, se puede ver como estarían distribuidos los bombos del sorteo del mundial que se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

Cabe recordar que cada bombo tendrá 12 equipos y que serán ubicados de acuerdo al ranking FIFA, que se moverá con las cuatro fechas que faltan antes de la fecha del sorteo. Sin embargo, así quedarían los bombos de acuerdo a sus ubicaciones.

Bombo 1: USA - México - Canadá - España - Francia - Argentina - Inglaterra - Portugal - Brasil - Países Bajos - Croacia - Marruecos.

Bombo 2: Colombia - Uruguay - Suiza - Senegal - Japón - Dinamarca - Irán - Corea del Sur - Ecuador - Australia - Noruega - Egipto.

Bombo 3: Paraguay - Argelia - Eslovaquia - Costa Marfil - Túnez - Uzbekistán - Sudáfrica - Jordania - Macedonia del Norte - Honduras - Asia 7 - Asia 8.

Bombo 4: Jamaica - Cabo Verde - Bosnia - Ghana - Nueva Zelanda - Surinam - 4 cupos de repechaje UEFA - 2 cupos Play off FIFA.



Las selecciones europeas que están ubicadas en los bombos es teniendo en cuenta la ubicación que actualmente tienen en su eliminatoria, pues hasta el momento ninguna tiene asegurada su tiquete al Mundial. Además, UEFA, por ser la delegación que más selecciones aporta al Mundial, no tiene cupo al repechaje.

Las asiáticas y las africanas también están acomodadas pensando en que son las que mejor opción tienen para lograr su cupo directo al mundial.

En cuanto al repechaje, este se jugará después de la fecha del sorteo, será entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026 y hasta el momento solo hay dos de las seis selecciones certificadas en el mini torneo que se jugará para conocer las clasificadas: Bolivia y Nueva Caledonia. Faltan cuatro selecciones: la de Asia, la de África y las dos de Concacaf.

Restan nueve meses para que se dispute el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 que será el primero que tendrá 48 selecciones (12 más que las ediciones anteriores desde Francia 1998), por lo que ya en las fechas FIFA que restan se irán confirmando los países restantes para completar los cupos del certamen continental.