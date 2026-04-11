Escándalo luego de que se conociera que la primera categoría de entradas para el Mundial de la FIFA supera los 4.000 dólares por asiento

Un nuevo escándalo se generó este fin de semana alrededor de la FIFA luego de que se añadiera la opción de "primera categoría" en el sitio web de venta de las entradas para la Copa Mundial de 2026.

Un asiento en primera categoría (categoría 1) para ver el partido entre Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California, está disponible por 4105 dólares.

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Anteriormente, el precio máximo para una entrada de categoría 1 era de 2735 dólares. Estos boletos han sido superados por la nueva categoría.

Otra nueva actualización fue también agregada en la plataforma, la categoría 2 en primera fila con entradas que pueden costar hasta 2.330 dólares para el primer partido en Estados Unidos, que tendrá lugar después del de México y Sudáfrica el día anterior en el Estadio Ciudad de México.

El partido de primera ronda de Canadá contra Bosnia y Herzegovina, que se disputará el 12 de junio en Toronto, también ha visto actualizada su disponibilidad con la incorporación de entradas de primera categoría que se venden hasta por 3.360 dólares.

El precio de las entradas para los 104 partidos, que se disputarán del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá, ha sido un tema que ha generado polémica.

A principios de marzo, la FIFA elevó el precio máximo de las entradas para la final del Mundial a 10.990 dólares durante la reapertura de la venta, que estuvo plagada de fallos técnicos.

El precio para esa misma instancia, cabe resaltar, había sido de 8.680 dólares cuando la FIFA puso a la venta las entradas tras el sorteo del torneo que tuvo lugar en diciembre.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmado repetidamente que las entradas para los 104 partidos del Mundial de 2026 se agotarán.

La Organización de Aficionados Europeos (FSE) demandó a finales de marzo a la FIFA ante la Comisión Europea por los precios "exorbitantes" de las entradas del Mundial y por sus procedimientos de compra "opacos y desleales".

A mediados de diciembre la FSE ya había exhortado a la FIFA a "iniciar una consulta" para hallar "una solución que respete la tradición, la universalidad y el alcance cultural de la Copa del Mundo".

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La FIFA añadió en ese momento una categoría de entradas para "aficionados" con precios menos elevados que los anteriores.

Cada aficionado puede comprar un máximo de cuatro entradas por partido y un total de 40 para todo el Mundial.