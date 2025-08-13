Por penaltis y sin Donnarumma en el arco, el PSG se viste de campeón en la Supercopa de Europa ante Tottenham

Por penaltis y sin su portero estrella, el italiano Gianluigi Donnarumma, el PSG se vistió de campeón en la Supercopa de Europa ante Tottenham.

El campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain, derrotó el miércoles 4-3 al Tottenham Hotspur, campeón de la Europa League.

Desde los '12 pasos', el cuadro parisino se quedó con la Supercopa de la UEFA después de lograr una remontada tardía para empatar el partido 2-2.

Secuencia del trámite en el tiempo reglamentario:

Jugada de pelota quieta, un palo, una serie de rebotes y al minuto 38 Micky van de Ven adelanta al equipo inglés en la final de la Supercopa de la UEFA.

Posteriormente, en el minuto 48, Cristian Gabriel Romero, más conocido como ‘El Cuti’ Romero, apareció solo por el segundo palo para anotar de cabeza recién comenzada la segunda parte.

El jugador argentino recibió sin marca y tuvo tiempo para vencer a Chevalier, que había sido protagonista en la primera parte pero esta vez no pudo hacer nada.

Lee Kang-in, que recién había entrado, respondió ante la confianza de Luis Enrique y a siete minutos del final descontó para el PSG (minuto 85).

Goncalo Ramos se puso el traje de héroe al anotar de cabeza el empate en el cuarto minuto del tiempo de descuento (90+4).

Secuencia de los penaltis:

-Solanke anotó para el Tottenham (1 - 0).

-Vitinha perdió el primero para el PSG (1 - 0).

-Bentancur marcó para el Tottenham (2-0).

-Ramos anotó para el PSG (2-1).

-Chevalier salva su arco ante Micky van de Ven (2-1).

-Dembélé pone el empate (2-2).

-Mathys Tel pierde el tiro para el Tottenham (2-2).

-Kang-in no falla para la ventaja de los franceses (2-3).

-Porro cierra los cinco primeros cobros convirtiendo (3-3).

-Nuno Mendes marca el definitivo (3-4).

Con este triunfo, los dirigidos por el español Luis Enrique Martínez amplían su palmarés. Los parisinos alzan por primera vez en su historia la Supercopa de Europa.