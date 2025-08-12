NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Los tres equipos en la puja por el considerado mejor portero del mundo tras la que sería sorpresiva salida de su actual club

agosto 12, 2025
Por: Nucho Martínez
Guante de portero / Logo de la Premier League - Fotos: EFE
Guante de portero / Logo de la Premier League - Fotos: EFE
El pasado lunes se dio a conocer que la no renovación del arquero con su plantel habría llegado al "punto de no retorno”.

Es un hecho que el portero italiano Gianluigi Donnarumma y el París Saint-Germain Football Club (PSG) han tomado caminos distintos.

o

En las próximas horas se sabrá con exactitud cual será el destino del guardameta del ‘país de la bota’.

Lo que sabe hasta el momento, es que son tres grandes de la Premier League quienes buscan hacerse con los servicios de este cancerbero.

Estos legendarios planteles, que ya mantienen contacto con Donnarumma. son: Manchester City, Chelsea y Manchester United.

Fue el pasado lunes 11 de agosto que se dio a conocer que la no renovación del portero italiano con el PSG había llegado al “punto de no retorno”.

Desde Francia trasciendió que el guardameta fue apartado del club parisino por órdenes del directivo Nasser Al-Khelaifi.

La ordenanza también fue acatada por el estratega español Luis Enrique Martínez, quien dejó a ‘Gigi’ fuera de la convocatoria de la Supercopa de Europa que se jugará este miércoles.

o

El arquero campeón de la Euro, edición 2020, habría manifestado internamente su deseo de marcharse del club hace unas semanas.

Esto, tras declinar la oferta de renovación del PSG por lo que los franceses se movieran rápido y contrataron a Lucas Chevalier procedente de Lille por unos 55 millones de euros.

Con esa transacción, cambió el panorama de Donnarumma, ya que Luis Enrique habría decidido que el galo será quien custodie el area del PSG.

Medios parisinos puntualizan que la determinación del entrenador español no tendría “vuelta atrás”, algo que tiene al italiano en una situación compleja.

El contrato del portero con pasado en el AC Milan con el PSG tenía como fecha final: junio de 2026.

Si Donnarumma no logra irse en este mercado de fichajes y se queda en el PSG, seguramente verá los partidos desde el banquillo de suplentes.

Espacios periodísticos especializados en deporte en Francia agregan que el PSG está dispuesto en venderlo por una cifra “no menor” a los 40 millones de euros.

o

Donnarumma llegó al PSG en 2021 y tras cuatro temporadas se volvió en una pieza esencial para el éxito del club.

Con los franceses, ‘Gigi’ obtuvo cuatro Ligas, una Champions League, cuatro Supercopas y dos Copas de Francia.

