Martes, 12 de agosto de 2025
Futbolista venezolano cuestionado por su rendimiento en la Vinotinto deja el balompié español para jugar con la UCV

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Campo de fútbol y Darwin Machís, futbolista venezolano - Fotos: Pexels / X
El jugador de zona ofensiva regresa, con el elenco académico, a la Primera División del balompié venezolano.

Un futbolista venezolano, el cual ha sido cuestionado por su rendimiento en la Vinotinto, dejó el balompié español para jugar con la UCV FC.

Se trata de Darwin Machís, procedente del Valladolid, quien regresó al Futve (torneo liguero del fútbol venezolano).

Machís no contaba para el Real Valladolid al término del año 2024, club en el que recaló en enero de 2023 procedente de FC Juárez de México con un acuerdo de tres temporadas y media.

No obstante, el jugador ofensivo fue perdiendo la confianza del cuerpo técnico y también minutos en la campaña anterior.

En abril de este año, el Valladolid descendió. Tres meses después, el 8 de julio, el equipo 'Albi-violeta' anunció el fin de la relación contractual con el venezolano.

Ahora Machis vuelve al fútbol de su país y jugará con UCV FC. Su regreso le garantiza los minutos necesarios para intentar volver a su “prime”.

En un video se ve al de Tucupita llegar a territorio venezolano para sumarse a las filas del club académico.

Como si se tratara de una ‘dato insólito y demoledor’, este jugador sudamericano acumula cuatro descensos consecutivos en la liga española.

El futbolista ha tenido diferentes etapas en el balompié ibérico, destacando especialmente en Segunda División con Cádiz o Granada.

La suerte no le está acompañando en las últimas campañas, pues igualó una 'mala racha' que data de los años 60 y que también ostentaba el argentino nacionalizado ecuatoriano, Jorge Roberto Larraz.

Larraz sufrió cuatro descensos consecutivos a Segunda División. Lo hizo en 1960 con Las Palmas, 1961 con el Granada, 1962 con el Tenerife y 1963 con el Deportivo de la Coruña.

Por su parte, el saldo negativo de Machís se dio de la siguiente forma: 2022 con el Granada, 2023 con el Valladolid, 2024 con el Cádiz y nuevamente con el Valladolid en 2025.

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

