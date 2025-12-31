Prensa española confirma que el exfutbolista brasileño Roberto Carlos es intervenido del corazón en Brasil: esto se conoce sobre su estado de salud

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos fue operado del corazón en Brasil tras haberse sometido a un control médico y se encuentra fuera de peligro, informó el miércoles la prensa española.

El exjugador, lateral del Real Madrid y de la selección de Brasil, se realizó estudios que encontraron un problema cardiaco, por lo que fue sometido a la respectiva intervención, según los informes.

"Ahora ya estoy bien y muy vigilado", dijo, citado por el diario As, el jugador de 52 años referente del balompié por su clásico estilo a nivel mundial.

Roberto Carlos, quien de acuerdo con la prensa española estará internado por 48 horas, fue campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganó tres ediciones de la UEFA Champions League con el Real Madrid.

Junto a Zidane, Figo, Beckham y su compatriota Ronaldo, Roberto Carlos conformó uno de los mejores equipos de la historia en el Real Madrid conocido a nivel global como 'Los Galácticos'.

El incidente de salud de Roberto Carlos se da 7 meses después de que su excompañero en la defensa de la auriverde, Lucio, sufriera en mayo un accidente doméstico que le dejó quemaduras en gran parte de su cuerpo.

En una foto publicada por esos días, Lucio apareció con la cabeza, las manos y las piernas vendadas, caminando por un pasillo de un centro de salud.

Lucio logró recuperarse de manera exitosa y posteriormente subió fotos a redes sociales en las que se evidenciaron pequeñas lesiones cutáneas en su rostro.

Ambos futbolistas marcaron una época no solamente en la pentacampeona del mundo, sino a nivel internacional con un estilo de juego típico de Brasil que deleitó a los aficionados.