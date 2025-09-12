Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol reveló hasta qué instancia del Mundial cree que llegará la ‘Tricolor’

La selección Colombia ya logró su objetivo de clasificarse al Mundial de 2026 y ahora le toca empezar a enfocarse en el trabajo que tendrá que hacer para poder hacer un buen papel en el torneo más importante del mundo.

Muchos se preguntan cuál será la máxima fase a la que la ‘Tricolor’ llegará en la Copa del Mundo y para despegar dudas fue el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) el encargado de responder esto.

En entrevista con el medio ESPN, Ramón Jesurún, presidente del FCF, habló sobre el mundial y lo que sigue para la selección cafetera.

Jesurún afirmó que: “Yo no creo y es lo que me parece que debemos evitar. Hay que esperar que circule el torneo”.

“Nosotros no podemos decir que vamos a que nuestra aspiración es estar en la segunda ronda o llegar a cuartos de final como lo hicimos en el 2014”, añadió.

VEA TAMBIÉN Remezón en todas las categorías de La Vinotinto tras fracasar en Eliminatorias: saldrían todos los argentinos o

Pero aseguró que van a intentar competir y ganar lo que más se pueda y “si nos alcanza para llegar a la final sería estupendo. A eso es de lo que me refiero”.

Sobre la mentalidad que debe de tener la selección encabezada por James Rodríguez, Ramón afirmó que considera que el que Colombia piense actualmente en ganar títulos no es imposible.

“Yo creo que pensar en títulos ya hoy no es ninguna falacia ni nada que uno diga que no se puede obtener”, y que en la federación han hablado mucho de “cambiar nuestra mentalidad ganadora por mentalidad campeona, pues no podemos abstraernos de nuestra selección Colombia de Mayores”.

“No es un sueño, pero si es una aspiración que tiene realidad. Todos los equipos que alguna vez fueron campeones mundiales alguna vez lo fueron la primera vez. Y nosotros tenemos que llegar a todos los torneos cuyo objetivo sea lograr el título, no como hace 40 años que íbamos solo a competir”, puntualizó.

El presidente de la FCF fue consultado sobre si ve a Colombia como una candidata a ganar el título más importante del mundo, algo a lo que respondió: “yo creo que tenemos una buena selección”.

“Sin duda alguna el trabajo que nos resta de aquí al inicio de la Copa del Mundo el cuerpo técnico se va a fijar la tarea de ajustarla y mejorarla. Los jugadores van a estar concientizados y mucho más comprometidos”, señaló.

Y expresó que eso es a lo que apunta, aunque tiene claro que nada es fácil en el fútbol ni en ninguno torneo o competencia.

Colombia logró clasificarse a su séptimo mundial tras derrotar 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Y logró subir posiciones en la tabla tras golear 6-3 a Venezuela en Maturín en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.