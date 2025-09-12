Remezón en todas las categorías de La Vinotinto tras fracasar en Eliminatorias: saldrían todos los argentinos

El fracaso de la selección venezolana en las Eliminatorias Sudamericanas tras caer goleada ante Colombia por 6 a 3 y perder la oportunidad de, al menos, disputar el repechaje al Mundial de 2026, ha generado un remezón al interior de La Vinotinto y no solo en la selección absoluta.

Tras la dura derrota ante Colombia, la Federación Venezolana de Fútbol decidió dar por finalizado el contrato del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista. No obstante, el director técnico, que asumió tras la salida de Néstor Pekerman, no sería el único perjudicado de la hecatombe que se ha generado luego de la eliminación.

En las últimas horas, un entrenador argentino que hacía parte de una selección de inferiores de La Vinotinto anunció su salida, lo que ha sido interpretado como un efecto dominó del cuerpo técnico argentino que llegó a todas las selecciones juveniles de Venezuela con Batista.

Se trata del entrenador de la selección Sub-15, Marcelo Lamas, quien no continuará en el cargo, según él mismo anunció en sus redes sociales.

“Una experiencia espectacular. Gracias por conocer este país y a su gente. Gracias @bochabatista por dejarme ser parte. Gracias Venezuela y @fvf_oficial”, fueron las palabras del entrenador argentino en redes sociales.

Además de Lamas también se iría con él todo su cuerpo técnico de nacionalidad argentina, según informó el periodista venezolano Elías López.

Pero el fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas no solo afectaría a la selección Sub-15, sino también a la Sub-20, que en pocos días disputará el Mundial de la categoría en Chile.

Según reveló López, también saldrían el preparador de arqueros de la selección que dirige el exjugador Oswaldo Vizcarrondo, algunos miembros del cuerpo técnico y analistas de video, por lo que el remezón sería total y afectaría a todos aquellos que llegaron con Batista tres años atrás.