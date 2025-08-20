¿Problemas entre Julián Álvarez y Diego ‘El Cholo’ Simeone? Desde España reportan inconformidad del entorno del jugador

El jugador argentino Julián Álvarez no inició su temporada como el Atlético de Madrid, que cayó 2-1 ante el Espanyol.

Pese a que la ‘Araña’ hizo lo suyo y abrió el marcador del partido a favor de los ‘colchoneros', su entorno parece no estar contentos con el manejo que el entrenador le está dando en el equipo.

Según ha revelado el periodista argentino Matías Palacios en el programa español ‘El Chiringuito’ el entorno de Álvarez no está para nada contentó por como Simeone lo gestiona.

Palacios el entorno del futbolista considera que nunca se le ha dado en el equipo el lugar que él siente que merece.

VEA TAMBIÉN Tras anotar gol en el que eludió a dos defensas, otra joven promesa venezolana que juega en la liga de Messi es pedida para La Vinotinto o

El periodista afirma que lo que le llega del entorno del jugador es que: “lo colocaban de extremo izquierdo a perseguir laterales o lo cambiaban al descanso. El curso pasado marcó casi 30 goles y nunca le dio el técnico Simeone el lugar que siente que merece. El análisis es de resignación y dolor”.

“Ya no se le puede echar la culpa a Simeone porque da la sensación de que no sabe manejar a lo que es una estrella de fútbol mundial, no está acostumbrado de llevar a un jugador así. Hacen una mea culpa en la interna de Julián Álvarez”, añadió periodista.

El juego de Julián ha demostrado que es un futbolista de elite y por eso su entorno considera que fue un error que se fuera del Manchester City para el Atlético de Madrid.

“El mea culpa, es decir: ‘quizás nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone’”, explicó Palacios en El Chiringuito.

Tras el golazo de Julián, al Atlético no le alcanzó para sostener el marcador y cayó 2-1 ante el Espanyol, en el primer partido de La Liga.

Los aficionados tampoco están contentos con el poco respeto y minutos que estaría teniendo el jugador con los ‘colchoneros’.

“No debería haber dejado el City”, “Fichar por el Atlético fue un error evidente desde el primer día”, “Todavía puedes ir a Barcelona”, “En realidad cometió un gran error”, “El Atlético no está al nivel de Julián”, son algunos comentarios.

El futuro del futbolista es totalmente incierto y mientras algunos afirman que buscara su salida del club, otros creen que está en negociaciones de renovar con el Atlético.