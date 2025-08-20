Tras anotar gol en el que eludió a dos defensas, otra joven promesa venezolana que juega en la liga de Messi es pedida para La Vinotinto

Un joven jugador venezolano es pedido para La Vinotinto por algunos sectores de la prensa del país sudamericano tras mostrar un gran desempeño en la Major League Soccer (MLS).

La MLS se ha hecho cada vez más atractiva desde la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami en 2023, equipo en el que el argentino es actualmente compañero de otros dos jugadores venezolanos: Telasco Segovia y Josef Martínez.

VEA TAMBIÉN Este es el calendario de los próximos partidos de La Vinotinto, en lo que resta de 2025 enfrentará a 3 campeones del mundo o

En los últimos días, sin embargo, otro nombre ha dado de qué hablar luego de la más reciente fecha de la Conferencia Este del mismo certamen norteamericano, en el que el doblete de un venezolano captó la atención mediática.

Se trata del encuentro entre Portland Timbers y Cincinnati, que, aunque terminó 3 a 2 a favor del club cincinnatiano, las únicas dos anotaciones del local fueron autoría del venezolano Kevin Jesús Kelsy Genez.

A sus 21 años, Kelsy se ha ganado el cariño del equipo de Oregón por el desempeño que ha mostrado en los minutos que ha tenido.

Ejemplo de ello se dio en la más reciente fecha de la MLS que tuvo lugar el fin de semana y en la que Kelsy logró dos goles importantes para su equipo en un momento en el que el marcador ya estaba 3 goles a favor de la visita.

Luego de que al minuto 10, después al 25 y más tarde, al 36, Cincinnati marcara, Kelsy en la jugada siguiente del último gol que recibió su equipo envió el balón al fondo de la red tras recortar por la banda derecha y regatear habilidosamente a dos defensores en una sola jugada.

Ya en el segundo tiempo el delantero sudamericano selló su doblete desde los doce pasos al minuto 68 y le dio la esperanza al Timber de intentar empatar el encuentro, pero el subidón anímico, cortesía del venezolano, no fue suficiente para dejarlo todo en tablas.

La actuación de Kelsy, no obstante, despertó buenas impresiones, tanto así que sus números en el equipo estadounidense le significaron la atracción de periodistas como Raúl Zambrano Cabello, quien puso el nombre del atacante nacido en Valencia, en 2004, sobre la mesa para un posible llamado de la selección venezolana.

"¿Merece Kevin Kelsy ser llamado a La Vinotinto? Vive buen momento en el Portland Timbers y no ha sido tenido en cuenta por Fernando Batista" escribió en su cuenta oficial de X el también narrador y comentarista.

Kelsy, cabe resaltar, registra 9 goles y una asistencia en los 29 partidos que ha jugado con el club de Portland desde su arribo.

Debutó en Mineros de Guayana en 2021 y en 2022 fue fichado por el Shaktar Donetsk, que lo cedió en 2024 precisamente a Cincinnati, rival al que recién le anotó un doblete.

El venezolano llegó a comienzos de año al Timbers luego de que este comprara su pase directamente al club europeo.