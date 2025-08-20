NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
La Vinotinto

"Puede ser el último partido de Messi en Argentina, pero nos toca salir a ganar": referente de La Vinotinto a dos semanas de la jornada decisiva de Eliminatorias

agosto 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Argentina vs. Venezuela - Foto AFP
Al tratarse de la mejor selección del mundo en la actualidad como rival, el jugador resaltó la importancia de que La Vinotinto se mantenga al máximo física y mentalmente.

A dos semanas de los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, los jugadores de La Vinotinto se preparan para lo que será una jornada decisiva que puede marcar un precedente histórico.

Y es que Venezuela está cerca de lograr su primera clasificación a un Mundial de fútbol, pues nunca ha logrado hacerse con un cupo en el prestigioso certamen, para el que parcialmente tiene la posibilidad de repechaje.

Con el objetivo de asegurar esa posición o incluso intentar disputarle a Colombia el cupo directo, los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista tendrán que medirse ante Argentina en el primero de los dos últimos juegos, con Lionel Messi en su casa.

Para el más veces ganador del Balón de Oro, sin embargo, podría tratarse de su último partido en una competencia con su selección en su país, pues ya el próximo año se llevará a cabo el Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, y hasta 2027 está previsto el siguiente partido oficial de Argentina como local.

En ese sentido, el actual referente de La Vinotinto Cristian Cásseres Jr. fue cuestionado sobre lo que significa para la selección venezolana enfrentar a La Albiceleste teniendo en cuenta ese precedente no menor para la afición del Monumental y el fútbol argentino y global en general.

"Yo como futbolista, y creo que todos, tenemos es que disfrutar de Messi, de lo que queda del mejor jugador del mundo", dijo Cásseres en entrevista con el medio ESPN.

Asimismo, el centrocampista que defiende los colores del equipo francés Toulouse, dejó claro propósito central de la selección, pese a todo lo que puede alimentar la expectativa del partido.

"Puede ser el último partido de Messi en Argentina, pero por otra parte nos toca salir a ganar, a jugar bien, como si fuese cualquier otro jugador u otra selección. Aunque cuando juegas contra ellos también tienes que estar 100% atento, entonces todos vemos un poco diferente el partido", aseguró el jugador venezolano.

Al tratarse de la mejor selección del mundo en la actualidad como rival, Cásseres, de 25 años, resaltó la importancia de que La Vinotinto se mantenga al máximo física y mentalmente, por lo que no será un enfrentamiento como los demás.

"Vamos a salir de la misma manera: a ganar, a estar enfocados y por esos tres puntos que ya nos darían la clasificación de una", mencionó.

En otro interrogante sobre su presente en Europa, el futbolista nacido en Caracas resaltó su propia trayectoria, afirmando que así fue como la soñó desde un principio.

Cásseres, cabe recordar, debutó en 2016 en el Deportivo La Guaira y luego, en 2018, llegó a Estados Unidos para sumarse al equipo filial en segunda división del New York Red Bulls, pero fue después promovido a la plantilla de la primera categoría de la Major League Soccer (MLS).

El venezolano permaneció desde entonces y hasta 2023 en la liga estadounidense, cuando su actual Toulouse de la Liga 1 lo fichó por un millón de dólares y un contrato hasta 2027.

Venezuela enfrentará este 4 de septiembre a Argentina en la capital gaucha y luego, el 9, recibirá a Colombia en Maturín en el último duelo de las Eliminatorias Sudamericanas.

