Este es el calendario de los próximos partidos de La Vinotinto, en lo que resta de 2025 enfrentará a 3 campeones del mundo

La multiplataforma del deporte venezolano 'Yo soy FutVe' dio a conocer este martes en sus redes sociales "los próximos partidos confirmados para la Vinotinto en lo que resta de 2025".

Con un post en la red social X, el medio digital recogió los que serán los 12 rivales confirmados a la fecha de las diferentes categorías de la selección venezolana en los próximos meses, incluyendo el actual (agosto), antes de finalizar el año.

Es de señalar que antes de que la selección absoluta finalice las Eliminatorias Sudamericanas al 2026, en la que será una jornada de dos partidos decisivos, hay cinco encuentros más que la Sub-17 y Sub-16 disputarán.

Este viernes y el próximo lunes, la Sub- 17 se medirá ante Honduras en dos encuentros amistosos programados para esas fechas.

Posteriormente, ese mismo equipo jugará contra Panamá en otros dos duelos amistosos, uno el 29 de agosto y otro pactado para el 31 del mismo mes.

La Sub-16, por su parte, enfrentará al combinado de la misma categoría de Inglaterra, campeona del mundo en una ocasión con la de mayores, el 3 de septiembre, en el que será el último juego de un conjunto de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) antes de las Eliminatorias.

La absoluta de La Vinotinto, cabe recordar, jugará contra la actual campeona del mundo Argentina en Buenos Aires el 4 de septiembre y luego, el 9 en Maturín, se medirá ante Colombia en el último partido por la clasificación al Mundial.

En medio de esos dos juegos, sin embargo, la Sub-16 jugará contra otro país que tiene el título del mundo en sus vitrinas por partida cuádruple, Alemania, el 6 de septiembre, en el primero de otra jornada de dos partidos, siendo el segundo contra Israel el 9 del mismo mes, pero dos horas antes del inicio del juego la absoluta contra Colombia.

Asimismo, una vez finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas, La Vinotinto Femenina enfrentará a Chile el 24 de octubre en Cabudare en el inicio de la Liga de Naciones Conmebol que encaminará a las clasificadas al Mundial Femenino y luego jugará la segunda fecha contra Paraguay, el 28, en condición de visita.

Antes de que, un mes después de esa fecha vuelva a jugar la categoría Femenina por el mismo certamen, será esta vez la Sub-17 quien se enfrente a Inglaterra primero el 4 de noviembre y juegue luego el 7 contra Egipto y el 10 contra Haití.

Las venezolanas jugarán entonces el 28 del mismo mes (noviembre) por la carrera al Mundial contra Ecuador en Quito y luego como locales recibirán a Perú, en el que es el último partido confirmado de una selección venezolana en lo que queda del año.

Entretanto, algunos periodistas argentinos han afirmado que es posible que La Vinotinto absoluta, una vez finalizadas las Eliminatorias, juegue su primer amistoso contra la 'albiceleste', repitiendo el penúltimo juego de las Eliminatorias antes de lo que puede ser su primera participación en un Mundial en la historia.

En ese sentido, La Vinotinto con todas sus categorías enfrentaría hasta el momento a tres campeones del mundo en lo que queda del 2025 de acuerdo con los duelos clave confirmados hasta ahora y especificados en el calendario de 'Yo Soy FutVe'.