¿Qué selección reemplazará a Irán? Esto dice el reglamento de la FIFA ante la ausencia de un equipo en la Copa del Mundo

El ataque de Estados Unidos contra el régimen iraní el pasado 28 de febrero, que derivó en la muerte del ayatolá Alí Jamenei y otros de sus funcionarios, ha desatado una ola de dudas ante la eventual renuncia de la selección de Irán del Mundial 2026 al que se clasificó cómodamente el año pasado

A tres meses del comienzo de la cita orbital sigue siendo un misterio qué pasará con el cupo que dejará vacante Irán luego de que el ministro de Deportes del régimen dijera este miércoles que la selección no viajará para la Copa del Mundo.

En ese caso, el reglamento de la FIFA pone a su propia discreción la elección de la selección que se quedaría con el cupo vacante.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

Si bien el artículo 6 del reglamento del Mundial menciona una eventual ausencia de alguna selección, no es lo suficientemente claro como para despejar las dudas principales.

El punto 6.5 establece que “si una Asociación Miembro Participante se retira o un partido no puede jugarse o es abandonado como resultado de fuerza mayor, el organismo organizador autorizado de la FIFA (incluido el Centro de Operaciones del Torneo) decidirá sobre el asunto a su entera discreción y tomará las medidas que considere necesarias”.

En un sentido similar se menciona el tema en el apartado 6.7: “Si alguna Asociación Miembro Participante se retira o es excluida de la Copa Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y tomará las medidas que considere necesarias. La FIFA podrá decidir sustituir a la Asociación Miembro Participante en cuestión por otra asociación”.

Así las cosas, el máximo ente del fútbol mundial podría permitir que el Grupo G, en el cual se encuentra actualmente Irán junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, se dispute entre tres equipos o que se elija a otra selección en su reemplazo.

Encontrar un reemplazo tampoco aparece claramente establecido en el reglamento, aunque lo lógico sería que su cupo sea reemplazado por la selección asiática más cercana a acceder a la clasificación, que en este caso es Irak.

Los iraquíes disputarán el torneo de repechaje en dos semanas, en México, ante el ganador entre Bolivia y Surinam, pero en caso de que los asiáticos no accedan al Mundial, la otra selección opcionada podría ser Emiratos Árabes. Incluso, la FIFA podría elegir entre el perdedor del repechaje o llamar directamente a una selección que se quedó sin opción alguna.

En la era moderna, no hay antecedente alguno de una selección que haya renunciado a participar en un Mundial.