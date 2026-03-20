Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se refirió a los rumores de una supuesta pelea entre Jhon Jáder Durán con Néstor Lorenzo y el resto del vestuario de la selección: esto dijo

Recientemente se reveló la lista de convocados de la selección Colombia, quienes disputarán los partidos amistosos contra Croacia y Francia antes de tener que cumplir con la cita mundialista en junio.

En la lista de los 26 convocados por el argentino Néstor Lorenzo uno de los nombres que continúa estando ausente es el del delantero Jhon Jáder Durán.

Mucho se ha especulado sobre su ausencia en el conjunto nacional, equipo al que no ha vuelto desde las eliminatorias sudamericanas en junio de 2025.

De su último partido con la 'Tricolor' se dijo que tuvo una fuerte pelea con Lorenzo y dos de sus compañeros: James Rodríguez y Jefferson Lerma.

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Aunque tanto Lorenzo como el mismo Durán han salido a desmentir dicha pelea, muchos son los que no creen que estén diciendo la verdad.

Por esto, el encargado esta vez de disipar los rumores alrededor de la supuesta disputa en el vestuario colombiano fue el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.

En entrevista con el programa 'Medio Tiempo' de Win Sports, el dirigente habló del tema y dijo que la situación de Durán ha "rayado" en lo injusto.

"Lo de Jhon Jáder Durán es otra cosa que ha rayado en lo injusto; aquí hubo un periodista, el que sea, que mintió y que el país le comió las mentiras porque en el camerino y en el hotel nada pasó", dijo.

Jesurún aseguró que en la fecha en la que se habría dado la pelea, él estuvo todo el tiempo junto a la selección, por lo que es testigo de que nada sucedió.

"Yo estuve en todo y nada de eso pasó. Ese periodista de mala fe, no sé quién es, actuó y le hizo un daño inmenso, no a Jhon Jáder, sino al fútbol colombiano", agregó.

Y puntualizó que puede decir con autoridad que "no pasó nada. Jhon Jáder se fue lesionado (...) el tema de Jhon Jádre es 100% deportivo; si juega, si compite y si el técnico considera que es útil vendrá, si no el técnico decidirá. Jhon Jáder depende de él y del técnico".

Jesurún comentó que el artillero no tiene ninguna "deuda" de cualquier actitud "eventual que haya hecho y que se han inventado".

Esto se alinearía con las declaraciones que dio el joven delantero tras responder a las palabras dadas por el referente de la 'Tricolor' Carlos 'Pibe' Valderrama.

El artillero tomó su cuenta de Instagram para aclarar de una vez por todas el tema, por el que se cree que no volvió al conjunto nacional: su supuesta pelea con Néstor Lorenzo y dos de sus compañeros de equipo tras el empate en eliminatorias contra Perú.

Durán no se guardó nada y apuntó contra quienes aseguran que se peleó con el cuerpo técnico y los jugadores James Rodríguez y Jefferson Lerma.

"Pero ya está bien con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona. La verdad, yo no peleé con ningún jugador ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección colombiana. ¡Eso es FALSO!", acotó.

El joven atacante del Zenit de Rusia explicó que "el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así muchos de ustedes no les guste y no lo crean".

"A ustedes es tan fácil engañarlos con una falsa humildad, que por eso siempre preferiría decir las cosas como son y no maquillarse y falsear nada para quedar bien con nadie", puntualizó.

Sin embargo, no se olvidó de responder a las palabras que dijo el Pibe en una reciente entrevista en la que aseguró que Durán se "sacó solo" de la convocatoria de la selección colombiana.

Ante esto, Durán afirmó: "por último, quiero decir que uno como periodista o mucho menos como jugador "retirado" no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar, porque pierde credibilidad y daña su propia imagen, ¿Vale? El que tenga pruebas de que he tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que las exponga a ver quién queda como mentiroso y difamador".

Esto se da luego de las declaraciones que dio el histórico '10' de la selección Colombia en entrevista con Sportcenter de ESPN en las que afirmó que, para el Mundial de 2026, el cual se disputará en junio, el joven atacante del Zenit de Rusia no va a alcanzar.

"Él (Jhon Jáder) se sacó solo", agregó y tras esto fue consultado si sus palabras se deben a su inestabilidad de equipos que ha tenido el delantero, a lo que simplemente dijo: "no, no; porque peleó con el grupo".