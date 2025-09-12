NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Revelan la confusión que hubo en Maturín durante el encuentro de La Vinotinto ante Colombia: la gente creyó que Brasil le había empatado a Bolivia

septiembre 12, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
El suceso fue revelado por un periodista que cubrió el encuentro y confirmado por varios asistentes al partido de Eliminatorias.

La selección venezolana cayó goleada el pasado martes por 6 a 3 ante Colombia, en Maturín, y quedó sin posibilidades de asistir al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a que ya pasaron varios días desde la dura derrota, se han ido conociendo diferentes sucesos que tuvieron lugar en el estadio de Maturín, donde la selección venezolana resignó sus posibilidades de clasificar a su primer Mundial.

Recientemente, un periodista sorprendió al revelar que mientras se disputaba el encuentro entre La Vinotinto y Colombia se divulgó el rumor que Brasil le había empatado a Bolivia y por lo tanto la selección venezolana, pese a la derrota, estaba accediendo al repechaje para el Mundial.

Se trata del periodista venezolano Raúl Zambrano Cabello, quien contó en sus redes sociales lo que se vivió el pasado martes en Maturín.

Durante mucho tiempo en el estadio, la gente creyó que el partido iba 1-1 y me incluyo. Los que escuchamos por radio, dieron varios avances”, contó Zambrano desde su cuenta de X.

A su vez, relató cómo fue el momento en el que se enteraron que la selección dirigida por Carlo Ancelotti nunca empató el encuentro.

Y repetían el marcador: 1-1. Y cuando nos enteramos que Brasil nunca empató, fue más terrible todavía”, detalló.

Algunos de los aficionados que asistieron al estadio de Maturín confirmaron dicha situación en los comentarios a la publicación del comunicador.

Sí, se dijo que iba 1-1 Bol-Bra y muchos celebraron”; “Estuve ahí. No había señal en todo el estadio y la confusión fue total. En algunos sectores se hablaba de 1-1 y en otros incluso de 2-1 para Brasil”; “Con razón nunca entendía que celebraban con un 4-2", reaccionaron algunos usuarios.

Cabe recordar que Venezuela dependía de sí misma para clasificar al repechaje del Mundial, sin embargo, Bolivia dependía de que Venezuela no sumará ni siquiera un punto y únicamente de una victoria propia. En el caso de que Brasil empatara con Bolivia en El Alto, la selección venezolana se habría quedado con el cupo de repechaje.

Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

