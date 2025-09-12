NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Fernando Batista

'Bocha' Batista rompió el silencio tras dura eliminación de La Vinotinto del Mundial 2026: "Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo"

septiembre 12, 2025
Por: Luis Cifuentes
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
El entrenador se pronunció luego de que la Federación Venezolana de Fútbol oficializara su salida tras el fracaso en las Eliminatorias.

Luego de la dura derrota ante Colombia en Maturín por 6 a 3, la selección de Venezuela decidió despedir al entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien asumió en el cargo tras la salida de José Pekerman.

La dura eliminación del Mundial 2026 obligó a la Federación Venezolana de Fútbol a despedir al entrenador argentino que tuvo un inicio esperanzador en las Eliminatorias, pero luego los resultados no lo acompañaron.

Tras el comunicado de la FVF con el que se oficializaba su despido, el entrenador argentino se pronunció sobre su salida y agradeció a los aficionados y la dirigencia por la oportunidad.

o

A través de su cuenta de X, Batista se dirigió a los aficionados, muchos de los cuales no dudaron en reaccionar.

De común acuerdo hemos decidido cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto”, comenzó diciendo Batista.

El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino”, agregó.

El entrenador argentino agradeció al presidente de la FVF, Jorge Giménez, “que en todo momento nos brindó su acompañamiento y puso a disposición todas las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado”. “Valoro especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento”, expresó.

o

Además, agradeció a la hinchada por “el aliento y apoyo en cada partido”. “Sentimos siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor”, indicó.

“Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro”, concluyó.

Los aficionados no dudaron en reaccionar a las palabras del exentrenador argentino, motivo por el cual tuvo que limitar los comentarios.

“Demasiado texto vacío”; “Nos quedaste en deuda, jugaste con el sueño de muchos. No acepto tus disculpas”, “Te puedes ir y no vuelvas más”; “Uno de los técnicos más indignos en décadas en Sudamérica. Nunca tuvo los méritos, la capacidad ni la experiencia para dirigir una selección”, fueron algunos comentarios de los aficionados a La Vinotinto.

Temas relacionados:

Fernando Batista

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

Entrenador

Eliminatorias Sudamericanas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"A los familiares de las víctimas se les está dando apoyo de forma inmediata": secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tras explosión en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Deportes

Ver más
Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Confirman oficialmente la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026

Andrusw Alberto Araujo (i) de Zuliano disputa el balón con Lucas Esquivel de Paranaense. (EFE)
Fútbol venezolano

Equipo europeo contrató quinto futbolista venezolano para su nómina y los fanáticos ya lo llaman La Vinotinto en el Viejo Continente

Gerente deportivo del Club León se refirió a la actualidad de James Rodríguez - Foto: EFE
James Rodríguez

A pesar del mal momento que vive el Club León de México, el director deportivo destacó el talento de James Rodríguez

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Confirman oficialmente la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026

Mono Tití - Foto: Canva
Peligro de extinción

"Los titíes no son mascotas": Rosamira Guillén, directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Tití

Padrino López - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Venezuela anuncia "golpe certero" al narcotráfico con la incautación de tres toneladas de droga

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional y especialista en Derecho Constitucional y Penal - Foto EFE
Honduras

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Álvaro Uribe Vélez - Foto EFE
Álvaro Uribe

"Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia": Uribe tras medida que revoca prisión domiciliaria que le había sido impuesta

Fotos: Tyler Robinson/ Spencer Cox
Charlie Kirk

Tyler Robinson, de 22 años, fue identificado como el presunto asesino de Charlie Kirk

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal