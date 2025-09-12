'Bocha' Batista rompió el silencio tras dura eliminación de La Vinotinto del Mundial 2026: "Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo"

Luego de la dura derrota ante Colombia en Maturín por 6 a 3, la selección de Venezuela decidió despedir al entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien asumió en el cargo tras la salida de José Pekerman.

La dura eliminación del Mundial 2026 obligó a la Federación Venezolana de Fútbol a despedir al entrenador argentino que tuvo un inicio esperanzador en las Eliminatorias, pero luego los resultados no lo acompañaron.

Tras el comunicado de la FVF con el que se oficializaba su despido, el entrenador argentino se pronunció sobre su salida y agradeció a los aficionados y la dirigencia por la oportunidad.

VEA TAMBIÉN Otra selección sudamericana cambiaría de sede para jugar en la altura en busca de clasificar a un nuevo Mundial tras el éxito de Bolivia en El Alto o

A través de su cuenta de X, Batista se dirigió a los aficionados, muchos de los cuales no dudaron en reaccionar.

“De común acuerdo hemos decidido cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto”, comenzó diciendo Batista.

“El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino”, agregó.

El entrenador argentino agradeció al presidente de la FVF, Jorge Giménez, “que en todo momento nos brindó su acompañamiento y puso a disposición todas las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado”. “Valoro especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento”, expresó.

VEA TAMBIÉN El entrenador con pasado en Colombia que podría llegar a La Vinotinto tras la salida del 'Bocha' Batista o

Además, agradeció a la hinchada por “el aliento y apoyo en cada partido”. “Sentimos siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor”, indicó.

“Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro”, concluyó.

Los aficionados no dudaron en reaccionar a las palabras del exentrenador argentino, motivo por el cual tuvo que limitar los comentarios.

“Demasiado texto vacío”; “Nos quedaste en deuda, jugaste con el sueño de muchos. No acepto tus disculpas”, “Te puedes ir y no vuelvas más”; “Uno de los técnicos más indignos en décadas en Sudamérica. Nunca tuvo los méritos, la capacidad ni la experiencia para dirigir una selección”, fueron algunos comentarios de los aficionados a La Vinotinto.