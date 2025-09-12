NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Selección Colombia

La selección Colombia confirma un nuevo rival al que enfrentará este año para preparar el Mundial de 2026

septiembre 12, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
La selección cafetera tiene a cuatro rivales confirmados para enfrentar en lo que queda de este 2025.

Luego de conseguir su clasificación al Mundial de 2026, se han ido conociendo los rivales que la selección Colombia tendrá en lo que resta de este 2025 para preparar la cita mundialista que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que en octubre y noviembre habrá dos nuevas fechas FIFA que podrán ser utilizadas por las selecciones que no disputan eliminatorias para empezar a preparar la cita orbital.

De esa manera, Colombia ya tiene confirmados los cuatro rivales que enfrentará en este año en las cuatro jornadas habilitadas por la FIFA.

En las últimas horas se conoció el cuarto rival que faltaba por confirmar para completar las jornadas FIFA de los partidos amistosos del año.

o

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este viernes que, además de México, Canadá y Nueva Zelanda, la selección cafetera se medirá a Nigeria.

Para noviembre enfrentaríamos a Nueva Zelanda, que ya está clasificada al Mundial, y el segundo partido es con una selección africana, que será la selección de Nigeria”, indicó Jesurún en entrevista con ESPN.

El partido ante los nigerianos sería el 18 de noviembre, después de enfrentar a Nueva Zelanda.

Todos los encuentros amistosos de la selección Colombia en este 2025 se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Así las cosas, el próximo 11 de octubre Colombia se medirá contra la selección que será una de las anfitrionas del Mundial, México. Ese partido se disputará en Arlington, Virginia, ciudad que servirá el próximo año como sede para el Mundial.

El siguiente partido tendrá lugar tres días después, el 14 de octubre, en Nueva Jersey, que es también una de las sedes definidas para la Copa del Mundo. Ese juego será contra otro país que es a su vez anfitrión del esperado certamen, Canadá, compromiso con el que se cerraría la doble jornada de duelos amistosos del próximo mes.

o

En noviembre ya están establecidas las dos fechas de un nuevo ciclo de partidos preparativos. Nueva Zelanda será el rival de la selección el 15 de ese mes en Miami, mientras que el encuentro ante Nigeria se disputará días después en Nueva York.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Amistoso

Mundial 2026

Nigeria

Nueva York

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"A los familiares de las víctimas se les está dando apoyo de forma inmediata": secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tras explosión en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Deportes

Ver más
Argentina vs. Venezuela - Foto AFP
La Vinotinto

"Puede ser el último partido de Messi en Argentina, pero nos toca salir a ganar": referente de La Vinotinto a dos semanas de la jornada decisiva de Eliminatorias

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Fin al sueño mundialista: Colombia le metió seis goles a Venezuela en Maturín y le quitó la oportunidad de disputar el repechaje

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Colombia se juega ante Venezuela histórico logro que nunca ha conseguido en la última jornada de Eliminatorias: la disputa es con Argentina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Argentina vs. Venezuela - Foto AFP
La Vinotinto

"Puede ser el último partido de Messi en Argentina, pero nos toca salir a ganar": referente de La Vinotinto a dos semanas de la jornada decisiva de Eliminatorias

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ibai Llanos, creador de contenido español / Arepa de Colombia y arepa de Venezuela / Banderas de Colombia y Venezuela: Fotos: X
Redes sociales

Mundial de Desayunos de Ibai Llanos determina por votación popular qué arepa es mejor entre la colombiana y venezolana

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Fin al sueño mundialista: Colombia le metió seis goles a Venezuela en Maturín y le quitó la oportunidad de disputar el repechaje

Bernie Moreno, legislador colombo-estadounidense - Foto: NTN24
Narcotráfico

"Es tan corrupto que puede quitar 700 millones de dólares al pueblo de Venezuela": legislador colombo-estadounidense Bernie Moreno habla de incautaciones de bienes a Maduro

Helicóptero de la Policía de Colombia - Foto de referencia: EFE
Policía de Colombia

Ocho policías murieron y otras ocho personas resultaron heridas luego de que un helicóptero de la Policía fuera derribado en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal