La selección Colombia confirma un nuevo rival al que enfrentará este año para preparar el Mundial de 2026

Luego de conseguir su clasificación al Mundial de 2026, se han ido conociendo los rivales que la selección Colombia tendrá en lo que resta de este 2025 para preparar la cita mundialista que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que en octubre y noviembre habrá dos nuevas fechas FIFA que podrán ser utilizadas por las selecciones que no disputan eliminatorias para empezar a preparar la cita orbital.

De esa manera, Colombia ya tiene confirmados los cuatro rivales que enfrentará en este año en las cuatro jornadas habilitadas por la FIFA.

En las últimas horas se conoció el cuarto rival que faltaba por confirmar para completar las jornadas FIFA de los partidos amistosos del año.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este viernes que, además de México, Canadá y Nueva Zelanda, la selección cafetera se medirá a Nigeria.

“Para noviembre enfrentaríamos a Nueva Zelanda, que ya está clasificada al Mundial, y el segundo partido es con una selección africana, que será la selección de Nigeria”, indicó Jesurún en entrevista con ESPN.

El partido ante los nigerianos sería el 18 de noviembre, después de enfrentar a Nueva Zelanda.

Todos los encuentros amistosos de la selección Colombia en este 2025 se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Así las cosas, el próximo 11 de octubre Colombia se medirá contra la selección que será una de las anfitrionas del Mundial, México. Ese partido se disputará en Arlington, Virginia, ciudad que servirá el próximo año como sede para el Mundial.

El siguiente partido tendrá lugar tres días después, el 14 de octubre, en Nueva Jersey, que es también una de las sedes definidas para la Copa del Mundo. Ese juego será contra otro país que es a su vez anfitrión del esperado certamen, Canadá, compromiso con el que se cerraría la doble jornada de duelos amistosos del próximo mes.

En noviembre ya están establecidas las dos fechas de un nuevo ciclo de partidos preparativos. Nueva Zelanda será el rival de la selección el 15 de ese mes en Miami, mientras que el encuentro ante Nigeria se disputará días después en Nueva York.