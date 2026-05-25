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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Fútbol

Primer Mundial sin ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria de España

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis de la Fuente | Foto EFE
Luis de la Fuente | Foto EFE
“No miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros”, explicó el entrenador español Luis de la Fuente.

Este lunes, Luis de la Fuente, entrenador de la selección de fútbol de España, informó sobre la lista de convocados para el Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá, en la que, por primera vez en este torneo, no figura jugador del Real Madrid en ‘La Roja’.

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Jugadores como Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolista del seleccionador, pero ninguno ha entrado a formar parte de la lista anunciada este lunes.

Sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid, De la Fuente explicó: “Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo”.

Fuentes señalan que el jugador que más opciones tenía de aparecer era Huijsen, quien encadenaba convocatorias desde que en marzo de 2025 debutó con la absoluta de España, pero su irregularidad en el Real Madrid le ha hecho perder el sitio.

Hasta ahora, la edición con menos madridistas en La Roja fue el Mundial de Brasil 1950, con un solo jugador blanco en la selección española, Luis Molowny.

Algunas convocatorias

De la Fuente destacó la "polivalencia" de Marc Pubill, que aún no debutó con ‘La Roja’, para justificar su elección. "Puede jugar de lateral o central", añadió el seleccionador español, que insistió en el "gran rendimiento esta temporada" del jugador del Atlético y de Eric García.

Cabe resaltar que el seleccionador español ya había advertido en varias ocasiones de la posibilidad de incluir jugadores que todavía no se hubieran estrenado con la selección absoluta.

De la Fuente se mostró optimista con la futura evolución de varios jugadores que acaban de salir de lesión o se están reponiendo como Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino.

"Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos podremos contar con casi todos desde el primer partido", afirmó De la Fuente, tras dar a conocer la lista en un vídeo que contó con el rey Felipe VI de narrador.

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Ahora, La Roja aspira a mejorar sus resultados de los últimos Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que cayeron en octavos de final. Luis de la Fuente aspira a colocar a España entre los principales aspirantes a ganar la Copa del Mundo, dieciséis años después del éxito en Sudáfrica.

"Lo digo claramente, ¿nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí, pero eso no garantiza nada", dijo el estratega. "Pelearemos por todo", concluyó.

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