Martes, 16 de septiembre de 2025
Salomón Rondón

Salomón Rondón fue saludado en su cumpleaños por la Copa del Mundo pese a que La Vinotinto no participará

septiembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Copa del Mundo/ Salomón Rondón - Fotos EFE
La felicitación la extendió la cuenta oficial en X del Mundial una semana después de que Venezuela cayera por goleada en su casa contra Colombia.

Salomón Rondón fue saludado este martes en su cumpleaños por la cuenta oficial en X de la Copa Mundial de la FIFA una semana después de que la selección de Venezuela se quedara sin posibilidades de clasificar al prestigioso certamen tras haber perdido la oportunidad de conseguir un cupo al repechaje.

El goleador histórico de La Vinotinto cumplió 36 años este 16 de septiembre y fue saludado también por su actual club el Real Oviedo de LaLiga de España, así como por la propia selección con la que el pasado martes cayó en casa por goleada ante Colombia.

Pese a la derrota 6 a 3 contra La Tricolor que significó el fin del sueño mundialista, el perfil oficial del torneo más importante de fútbol no dejó pasar la oportunidad para dedicar una publicación a Rondón en su día.

"Salo Rondón, corazón Vinotinto", escribió la cuenta del Mundial y acompañó el mensaje con la imagen del delantero venezolano celebrando un gol con su selección mientras se sostiene el escudo con una mano y lo señala con la otra.

El posteo de la FIFA se da en medio de la incertidumbre de los aficionados venezolanos acerca del futuro de Rondón, quien posiblemente haya jugado sus últimas Eliminatorias Sudamericanas con La Vinotinto.

Para la edición de la máxima cita que le sigue a la de Estados Unidos, México y Canadá, es decir, la de 2030, Venezuela buscará su primera clasificación en la historia, pero Rondón ya estará cerca de los 40 años.

Debido a su actual veteranía y al incremento de la misma para entonces, varios estiman que el artillero histórico del país sudamericano se habría sumado al capitán Tomás Rincón en la lista de jugadores Vinotinto que contra Colombia jugaron su último compromiso de Eliminatorias.

El combinado nacional venezolano espera poder iniciar pronto un nuevo proceso de cara a los nuevos objetivos con un nuevo nombre al mando tras la salida del seleccionador argentino Fernando 'Bocha' Batista anunciada el miércoles por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y por el mismo entrenador.

Después de la goleada en Maturín, plaza a la que Venezuela llegaba dependiendo de sí misma para hacerse con un lugar en la repesca y no ser superada por Bolivia, Batista no aceptó preguntas en la rueda de prensa habitual después del partido.

La FVF indicó que trabaja "en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista" en el que se hace inminente la presencia de varios referentes como Rondón.

El nuevo seleccionador al mando de La Vinotinto, cabe precisar, se estrenaría en los amistosos frente a Argentina, Nigeria y Canadá programados para octubre y noviembre.

