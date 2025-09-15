La Vinotinto ya piensa en el futuro y por eso busca DT: estos son los partidos confirmados antes de terminar el 2025

Sin duda que la eliminación del Mundial 2026 significó un duro golpe para la selección venezolana que nunca estuvo tan cerca de cumplir el sueño de clasificar al primer Mundial de su historia.

Sobre todo porque la manera en que se dio la eliminación no era la esperada tras caer goleada ante Colombia, en condición de local, por 6 a 3. Luego de la dura derrota, el cuerpo técnico de la selección venezolana, en cabeza de Fernando ‘Bocha’ Batista fue destituido, por lo que actualmente no hay certeza sobre quién tomará las riendas pensando en el futuro.

En medio de la debacle por quedarse sin opciones de clasificar al repechaje, La Vinotinto tiene agendados cuatro partidos amistosos para las fechas FIFA de octubre y noviembre que inicialmente se pretendían como preparación de la repesca que se disputará en marzo próximo.

Varios de esos amistosos son con selecciones ya clasificadas al Mundial, incluso, campeonas de la cita orbital.

El primer amistoso se disputará en Miami, Estados Unidos, ante Argentina el 10 de octubre. Dicho encuentro servirá de preparación para la Albiceleste que se clasificó de manera temprana al Mundial de 2026.

El segundo encuentro, que se llevará a cabo en noviembre, será ante una selección africana que se encuentra luchando por su clasificación al Mundial de 2026. Se trata de la selección nigeriana, que se medirá a La Vinotinto el 14 de noviembre en Houston

El tercer partido amistoso de este año para la selección venezolana será ante una de las anfitrionas del próximo mundial, Canadá. Venezuela se medirá a los norteamericanos el 18 de noviembre, rival con el que espera cerrar el año ya con un entrenador oficial al mando.

En ese sentido, falta la confirmación de un cuarto rival, al cual se enfrentará en la segunda fecha FIFA de octubre, programada para el 14 de ese mes.