Lunes, 22 de diciembre de 2025
Emotiva celebración de Luis Díaz en la fecha 15 de la Bundesliga - Foto: EFE
Luis Díaz

Se agranda la familia de Luis Díaz; así lo comunicó su esposa Geraldine Ponce

diciembre 22, 2025
Por: Natalya Baquero González
Con una emotiva celebración, el "Guajiro" anunció que será padre por tercera ocasión.

El colombiano Luis Díaz fue uno de los futbolistas protagonistas con el Bayern Múnich durante la fecha 15 de la Bundesliga, jornada en la que el conjunto bávaro sumó tres nuevos puntos que los consolidan en la parte alta de la tabla general del campeonato.

o

El atacante, quien regresó a las canchas tras la pausa por acumulación de tarjetas amarillas y luego de unas cortas vacaciones otorgadas por su técnico Vincent Kompany, se reencontró con el gol. Luchito fue el encargado de poner el tercer tanto para su equipo, con un gol de cabeza a ras de piso. Al final, el “Gigante” venció por un global 4 a 0 al Heidenheim.

Sin embargo, más allá de la anotación del “Guajiro”, lo que más llamó la atención fue la celebración de Díaz, quien una vez mandó el balón al fondo de la red, fue en busca del mismo para ponerlo debajo de su camiseta, acompañado de su dedo en la boca, gesto similar al que hacen los bebés, lo cual despertó los rumores de un nuevo integrante a la familia Díaz Ponce.

Tras la emotiva celebración, horas más tarde la esposa de Luis Díaz, Geraldine Ponce, por medio de las historias en la red social de Instagram, confirmó la noticia de que su familia se sigue agrandando. Todo indica que el quinto integrante de este hermoso hogar será un varón.

"Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar", expresó Ponce.

Sin duda alguna, una gran noticia para la familia Díaz Ponce. Esto teniendo en cuenta el gran momento deportivo que vive el “Guajiro” desde su vinculación al conjunto alemán, el cual también compartió la felicidad del atacante colombiano en este momento.

“¡Qué emoción, Luis! ¡Se viene un bebé!”, escribió el Bayern Múnich en sus redes sociales en una publicación acompañada con una fotografía con la celebración de Luchito ante el Heidenheim.

El pequeño se convertirá en el tercer hijo de la familia Díaz Ponce, que cuenta con la pequeña Roma, nacida en Portugal, y Chalotte, quien nació en Inglaterra, siendo estos su motivo de lucha e inspiración dentro y fuera de las canchas, junto a su esposa Geraldine Ponce.

