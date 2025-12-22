NTN24
Ranking FIFA

¿Cómo terminaron Colombia y La Vinotinto? Así quedó el último ranking FIFA del año en el que varias selecciones tuvieron cambios importantes

diciembre 22, 2025
Por: Luis Cifuentes
Eliminatorias sudamericanas (EFE)
La FIFA divulgó este lunes el último ranking FIFA de 2025 en la previa del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El máximo ente del fútbol mundial divulgó el listado de las mejores selecciones del mundo, aunque sin cambios trascendentales en la parte alta de la tabla después de los últimos partidos amistosos y de clasificación al Mundial que se jugaron en noviembre.

Los 20 primeros puestos no sufrieron ningún cambio, por lo que España se mantiene como líder absoluta, seguida por Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil.

Portugal, que será rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, completan el Top 10.

La Selección Colombia se mantiene en el puesto 13 de la clasificación general con 1701 puntos.

La selección venezolana, que actualmente se encuentra sin entrenador tras la dolorosa eliminación de la cita orbital del próximo año, también se mantiene en el puesto 48 con 1465 unidades.

No obstante, otras selecciones sudamericanas sí tuvieron cambios importantes. Este es el caso de Perú y Chile, que ascendieron un puesto cada una, pasando del 52 al 51 y del 53 al 52, respectivamente, y pese a quedar eliminadas del Mundial.

La selección que mayor ascenso tuvo fue Vietnam; el país asiático escaló tres lugares, desde el 110 al 107, tras su victoria ante Laos en el torneo clasificatorio a la Copa Asiática de Naciones.

Por el contrario, la selección con mayor descenso fue Malasia al caer cinco lugares tras las sanciones de la FIFA por alinear a varios jugadores a quienes había nacionalizado de manera irregular. Malasia cayó del 116 al 121.

Por otra parte, las otras selecciones clasificadas al Mundial por Sudamérica, Uruguay, Paraguay y Ecuador, tampoco tuvieron cambios en la tabla general, al igual que la Selección de Bolivia que disputará el repechaje en marzo próximo.

