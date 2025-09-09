Se conocen más detalles de la que sería la indumentaria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026

La selección Colombia se clasificó por séptima ocasión a una Copa del Mundo, luego de vencer a su similar de Bolivia en lo que fue la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, victoria que le permitió llegar a 25 puntos y acceder de manera directa al Mundial 2026, que se desarrollará en territorio norteamericano.

Teniendo en cuenta lo que será la participación de la Tricolor en el certamen más importante del fútbol mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, durante los últimos días se han conocido detalles de lo que sería la nueva indumentaria del combinado cafetero, la cual sería lanzada en el mes de noviembre.

Detalles del uniforme de Colombia para el Mundial

La vestimenta del equipo nacional tiene como novedad un detalle inédito en su diseño: la camiseta contará con grabados representativos de mariposas amarillas como homenaje a Gabriel García Márquez, una de las máximas figuras literarias representativas de Colombia, quien falleció en el año 2014.

El diseño contará con dos estilos: manga larga y la tradicional manga corta, asimismo tendrá líneas rojas en la parte de los hombros y detalles de tonalidad azul tanto en las mangas como en el cuello tipo V que tendrá esta prenda después de varias décadas.

Según las imágenes y detalles compartidos por Colombia Xtra, el color de la pantaloneta del uniforme titular será de color azul con líneas amarillas, un diseño que ha acompañado históricamente a la Tricolor en diferentes competiciones internacionales.

La fabricación de la indumentaria se encuentra a cargo de la empresa multinacional alemana Adidas, experta en creación de ropa deportiva, con la cual la Federación Colombiana de Fútbol tiene contrato hasta 2023.

En cuanto al uniforme alternativo que tendrá Colombia, según Footy Headlines, la plataforma reconocida por ofrecer noticias exclusivas sobre lanzamiento de equipación futbolística de equipos y selecciones a nivel mundial, sería de color azul y saldría al mercado meses previos al inicio de la Copa Mundial.

Por ahora, el combinado nacional se encuentra concentrado en cerrar su participación de la mejor manera ante su similar de Venezuela, este martes 9 de septiembre, por las clasificatorias sudamericanas.

Un encuentro que de vencer la Tricolor podría ascender de posición en la tabla general de las Eliminatorias y de paso aspirar a escalar en el ranking FIFA, lo cual lo dejaría un poco más cerca en sus aspiraciones de ser cabeza de serie del certamen mundialista del 2026.